Представлен USB4 версии 2.0 с удвоением скорости передачи данных

В настоящее время USB4 версии 2.0 находится в разработке, но как только официально появится, то позволит удвоить скорость передачи данных в рамках текущей спецификации USB4 при использовании существующих кабелей USB-C. Стандарт будет поддерживать работу со скоростью до 80 Гбит/сек как с пассивными кабелями USB-C 40 Гбит/сек, так и с новыми активными кабелями 80 Гбит/сек.

Об обновлении спецификации объявили в USB Promoter Group, в состав которой входят компании Apple, Microsoft, Intel, HP, STM и другие. Обновление спецификаций USB Type-C и USB Power Delivery должно обеспечить более высокий уровень производительности передачи данных, а кроме того следствием обновления должно стать увеличение производительности туннелирования данных USB 3.2, DisplayPort и PCIe, чтобы позволить получить максимальную отдачу от улучшения пропускной способности.

Как отмечено в сообщении, обновление спецификации USB4 будет включать следующие изменения:

Работа со скоростью до 80 Гбит/с благодаря новой архитектуре физического уровня с использованием имеющихся пассивных кабелей 40 Гбит/сек USB Type-C и недавно разработанных активных кабелей USB Type-C 80 Гбит/с.

Обновление протоколов передачи данных и отображения, что позволит лучше использовать увеличение доступной пропускной способности.

Обновление архитектуры данных USB теперь позволяет туннелировать данные USB 3.2, чтобы превышать предел скорости в 20 Гбит/сек.

Обновление в соответствии с последними версиями спецификаций DisplayPort и PCIe.

Обратная совместимость с версией USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

В USB Promoter Group сообщают, что обновленные спецификации будут, как ожидается, опубликованы в преддверии мероприятий для разработчиков в рамках USB DevDays, запланированных на ноябрь текущего года. В настоящее время это обновление предназначено для разработчиков, а в будущем планируется обновить правила брендинга и маркетинга, включающие USB 80 Гбит/сек для идентификации сертифицированных продуктов и кабелей.