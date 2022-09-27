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Представлен USB4 версии 2.0 с удвоением скорости передачи данных

НовостиТехнологии

В настоящее время USB4 версии 2.0 находится в разработке, но как только официально появится, то позволит удвоить скорость передачи данных в рамках текущей спецификации USB4 при использовании существующих кабелей USB-C. Стандарт будет поддерживать работу со скоростью до 80 Гбит/сек как с пассивными кабелями USB-C 40 Гбит/сек, так и с новыми активными кабелями 80 Гбит/сек.

Об обновлении спецификации объявили в USB Promoter Group, в состав которой входят компании Apple, Microsoft, Intel, HP, STM и другие. Обновление спецификаций USB Type-C и USB Power Delivery должно обеспечить более высокий уровень производительности передачи данных, а кроме того следствием обновления должно стать увеличение производительности туннелирования данных USB 3.2, DisplayPort и PCIe, чтобы позволить получить максимальную отдачу от улучшения пропускной способности.

Как отмечено в сообщении, обновление спецификации USB4 будет включать следующие изменения:

  • Работа со скоростью до 80 Гбит/с благодаря новой архитектуре физического уровня с использованием имеющихся пассивных кабелей 40 Гбит/сек USB Type-C и недавно разработанных активных кабелей USB Type-C 80 Гбит/с.
  • Обновление протоколов передачи данных и отображения, что позволит лучше использовать увеличение доступной пропускной способности.
  • Обновление архитектуры данных USB теперь позволяет туннелировать данные USB 3.2, чтобы превышать предел скорости в 20 Гбит/сек.
  • Обновление в соответствии с последними версиями спецификаций DisplayPort и PCIe.
  • Обратная совместимость с версией USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3.

В USB Promoter Group сообщают, что обновленные спецификации будут, как ожидается, опубликованы в преддверии мероприятий для разработчиков в рамках USB DevDays, запланированных на ноябрь текущего года. В настоящее время это обновление предназначено для разработчиков, а в будущем планируется обновить правила брендинга и маркетинга, включающие USB 80 Гбит/сек для идентификации сертифицированных продуктов и кабелей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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