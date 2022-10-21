USB4 версии 2.0 теперь поддерживает асимметричную скорость до 120 Гбит/сек

Форум разработчиков стандарта USB – USB Implementers Forum (USB-IF) – обнародовал полную документацию USB4 версии 2.0. Ранее в Форуме отмечали, что во второй версии USB4 обеспечена поддержка канала пропускной способности 80 Гбит/сек, а теперь утверждают, что возможна также поддержка асимметричной скорости 120 Гбит/сек.

«Упомянутые 120 Гбит/сек предназначены для определенных приложений, таких как, например, высокопроизводительные USB4-экраны», – пишут в USB-IF. В этом случае данные со скоростью 120 Гбит/сек поступают на экран, а данные с пропускной способностью до 40 Гбит/сек могут передаваться в обратном направлении.

USB4 версии 2.0 продолжает работать с новой архитектурой физического уровня на основе модуляции PAM3. Ранее в Форуме отмечалось, что это означает возможность достижения симметричных скоростей 80 Гбит/сек как с помощью существующих пассивных кабелей USB4-Type-C, так и используя новые активные кабели Type-C 80 Гбит/сек. Активные кабели – это кабели, в которых имеется специальная электроника, усиливающая сигнал, что позволяет увеличивать длину кабеля.

Новая спецификация также подразумевает обновление для USB-кабелей SuperSpeed ​​20 Гбит/сек, что делает их быстрее на 20 Гбит/сек. Насколько быстрее, пока неясно. В USB-IF отмечают, что USB4 версии 2.0 идет «в одном ряду» с DisplayPort 2.1 и PCIe 4.

После обнародования технической документации, разработчики и производители могут начинать создавать продукты, совместимые с USB4 версии 2.0. Сертифицированные производители не собираются в ближайшее время использовать USB4 версии 2.0 в своих потребительских коммуникациях, но давайте не забывать о USB 80 Гбит/сек. Будут ли производители делать это на практике, неясно. Ожидается, что первые продукты, совместимые со стандартом USB4 версии 2, появятся примерно через 12-18 месяцев.

Среди ключевых характеристик модернизированного решения USB 80 Гбит/сек:

Работа со скоростью до 80 Гбит/с благодаря использованию новой архитектуры физического уровня на основе кодирования сигнала PAM3 через существующие пассивные кабели USB Type-C 40 Гбит/сек и новые активные кабели USB Type-C 80 Гбит/сек.

Дополнительно для работы приложений, в частности, для управления высокопроизводительными дисплеями на базе USB4, интерфейс сигнала USB Type-C можно настроить асимметрично, чтобы передавать данные на скорости до 120 Гбит/сек в одном направлении, сохраняя передачу данных на скорости 40 Гбит/сек в обратном направлении.

Обновление протоколов данных и дисплеев, что позволяет лучше использовать увеличение доступной пропускной способности.

Обновление архитектуры данных USB, позволяющих улучшить суперскоростное туннелирование данных USB выше 20 Гбит/сек.

Соответствие DisplayPort Revision 2.1 и PCI Express Revision 4.

Обратная совместимость со всеми предыдущими версиями USB.

Обновленная техническая документация уже доступна для разработчиков продуктов – ее можно загрузить на сайте www.usb.org.