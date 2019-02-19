SK Telecom намерена купить второго по величине оператора кабельного телевидения в Корее

После того, как стало известно о решении телекоммуникационной компании LG Uplus купить компанию, являющуюся крупнейшим оператором кабельного телевидения в Южной Корее, появилась новая информация на эту же тему. Крупнейший в стране оператор услуг мобильной связи – компания SK Telecom – на фоне растущей конкуренции на местном рынке услуг платного телевидения решила заполучить контроль над вторым по величине оператором кабельного ТВ.

Согласно сообщениям, появившимся в отраслевых медиа, в компании SK Telecom нацелились на слияние своей дочерней структуры SK Broadband, занимающейся предоставлением услуг доступа в интернет, с оператором кабельного телевидения Tbroad. Компания Tbroad принадлежит в настоящее время местному холдингу Taekwang Group.

Ожидается, что сделка между SK Telecom и Taekwang Group может быть закрыта до конца текущей недели, однако процесс может и застопориться из-за того, что переговорщики, представляющие интересы обеих компаний, детально прорабатывают детали сделки.

«Мы пока ещё точно не знаем, как в итоге всё будет, поскольку переговоры пока продолжаются», – заявил представитель компании SK Telecom. Он также отказался комментировать детали переговоров.

Данная новость появилась после озвученной информации о решении третьей по величине телекоммуникационной компании в стране – LG Uplus – приобрести компанию CJ Hellovision, являющуюся крупнейшим оператором кабельного ТВ в Южной Корее. Стоимость данной сделки оценивают в примерно 800 миллиардов вон (711 миллионов долларов).

В случае успешной реализации планов SK Telecom по приобретению компании Tbroad, она получит абонентскую базу в примерно 7.6 миллиона подписчиков услуг платного ТВ. И хотя компания будет и далее оставаться в статусе третьего по величине игрока рынка, она сможет сократить отставание от своего конкурента KT и LG Uplus (после покупки последней кабельного оператора).

Согласно данным Министерства науки и информационных технологий, в прошлом году абонентская база подписчиков услуг кабельного телевидения от компании KT насчитывала около 9.8 миллиона человек. Число подписчиков услуг кабельного телевидения от компании LG Uplus после покупки последней оператора CJ Hellovision составит, согласно примерным подсчётам, 7.8 миллиона подписчиков.

На фоне подготовки Южной Кореи к приходу в страну на национальном уровне технологий беспроводной связи пятого поколения (с учётом предстоящего появления в марте в продаже 5G совместимых смартфонов), покупка телекоммуникационными гигантами крупнейших в стране операторов кабельного телевидения может ещё больше обострить конкуренцию на рынке.

По слухам, циркулирующим на рынке, компания KT может купить местного оператора услуг кабельного телевидения D’Live. Ранее некоторые эксперты предполагали, что компания SK Telecom также может быть заинтересована в приобретении этого оператора – в свете того, что её попытка приобрести компанию CJ Hellovision в 2016 году была заблокирована правительством.

Тогда Комиссия по справедливой торговли не одобрила планы SK Broadband приобрести компанию CJ Hellovision, мотивируя такое своё решение тем, что эта сделка может подорвать конкуренцию. В агентстве указывали на то, что подобная сделка приведёт к появлению монополии в секторе платного телевидения и телекоммуникаций.

Впрочем, недавно в правительстве Южной Корее несколько смягчили свою позицию по отношению к провайдерам услуг кабельного телевидения, ищущим возможность заключения соглашений о сотрудничестве с телекоммуникационными компаниями с целью усиления своих позиций в конкурентной борьбе с мировыми гигантами услуг потоковых медиа – такими, в частности, как Netflix.

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