После наблюдавшегося в 2017 году снижения объёмов поставок телевизоров на рынки по всему миру, в 2018 году наметились позитивные тенденции; отчёт, подготовленный агентством Futuresource Consulting, показывает годовой рост поставок на уровне примерно 3% по состоянию на конец года, а также рост товарооборота на 7%.

Лидируют страны БРИК

«Рост рынка обеспечивается развивающимися странами, поскольку европейские и американские рынки по-прежнему демонстрировали слабые результаты, – говорит старший аналитик рынка в Futuresource Consulting Мэтью Рубин. – Китай находится на позитивной стороне – благодаря растущему в стране среднему классу, а в Индии многие наконец прощаются со своими старыми электронно-лучевыми телевизорами. В России существенную поддержку развитию рынка оказал чемпионат мира по футболу FIFA, результатом которого стал рост объёмов продаж в 2018 году на уровне в примерно 14%. В то же время, в Бразилии на 2018 год пришёлся всплеск спроса на телевизоры, вызванный предшествовавшим отключением в стране аналогового вещания».

Модели премиум-класса играют свою важную роль

В премиальном сегменте рынка потребитель продолжает тратить деньги на UHD-модели, и этот спрос отчасти вызван расширением возможностей доступа к 4K контенту по мере расширения предложений и покрытия OTT платформ. Объёмы поставок OTT телевизоров в 2018 году выросли по примерным подсчётам на 32%, а поставки смарт телевизоров увеличились на 9%. 8K по-прежнему делает лишь первые шаги, интерес к таким моделям пока не высок, однако, всё большее количество брендов заявляет о выпуске таких моделей в 2019 году. Прогнозируется, что объёмы поставок 8K телевизоров достигнут в 2019 году отметки в 300 000, а к 2022 году их доля на рынке станет существенной.

«В развитых странах желание иметь большой экран и расширенную функциональность в гостиной удовлетворяется в ущерб прочим комнатам, – говорит Рубин. – Во многих случаях домохозяйства предпочитают обновлять свои «основные» телевизоры в ущерб дополнительным, результатом чего стала стагнация на некоторых рынках. Однако, в Северной Америке в прошлом году впервые было продано более миллиона телевизоров с диагональю больше 70 дюймов, что подчёркивает значимость больших экранов. Проникновение OLED моделей также начинает обретать знаковые формы, благодаря прогнозируемым на 2019 год миллионным продажам в Европе».

Samsung остаётся на вершине

Несмотря на некоторые различия в разрезе стран, ведущими брендами остаются Samsung, LG и TCL – на их долю в 2018 году пришлось примерно 40% всех поставок. Samsung потерял некоторые позиции по показателям оборота – в силу растущей конкуренции, однако, сосредоточился на премиальном сегменте. Рост спроса на OLED экраны помог держать планку компании LG, а TCL продолжала расширяться за пределы материкового Китая.

«Заглядывая в будущее, можно предположить, что ключевым полем для конкуренции телевизионных брендов смогут стать системы голосового контроля, по мере того, как в жизнь потребителей начнут всё больше вторгаться устройства категории умный дом, – говорит Рубин. – Несмотря на то, что лишь 2% от всех телевизоров, проданных в первой половине 2018 года, могли работать с системами Google Assistant или Alexa от Amazon, нам следует ожидать бум голосовых помощников, которые ведущие телевизионные бренды и производители софта начнут внедрять в новые модели».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.