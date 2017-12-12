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Internet advertising keyboard / реклама в интернете

Мы двигались в данном направлении уже давно. Но текущий год стал годом, когда это действительно произошло: рекламодатели потратили на размещение рекламы в цифровых СМИ больше, чем на размещение рекламы в эфире традиционного телевидения.

Если говорить о конкретных цифрах, то расходы на цифровую рекламу в 2017 году во всём мире достигли отметки в 209 миллиардов долларов – или же 41% от общего рынка рекламы, в то время как расходы на телевизионную рекламу в 2017 году составили 178 миллиардов долларов, или же 35% рынка. Такие данные опубликовало агентство Magna, отвечающее в медиа-баинговой фирме IPG Mediabrands за исследование рынка.

При этом важно понимать, что такие изменения произошли не от того, что рекламодатель уходит от телевидения в цифру – расходы на телевизионную рекламу остаются достаточно стабильными, а периодически даже немного растут. А большая часть крупных рекламодателей, традиционно рекламирующихся на ТВ, пока не спешит переводить свои рекламные бюджеты в сторону цифры – несмотря на то, что такие крупные компании, как Facebook и Google прилагают максимум усилий для того, чтобы это случилось.

Впрочем, мы можем смело ожидать увеличения разрыва: как прогнозируют эксперты Magna, в следующем году расходы на цифровую рекламу вырастут на 13% – до отметки в 237 миллиардов долларов, в то время как расходы на ТВ-рекламу увеличатся всего на 2,5%, до отметки в 183 миллиарда долларов. Отчасти – благодаря проведению таких знаковых событий, как Зимние Олимпийские игры, а также благодаря промежуточным выборам в США.

К 2020 году, по прогнозам Magna, доля цифровой рекламы достигнет 50% от общих объёмов расходов на рекламу.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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