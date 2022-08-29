Netflix попросит от 7 до 9 долларов за новый тарифный план с рекламой

Стоимость тарифа с рекламой почти в 2 раза меньше, чем самый популярный сейчас план у Netflix за 15,49 долларов в месяц, сообщает Bloomberg.

Что произошло

Netflix запускает дешевую подписку с рекламой. Ранее на протяжении многих лет сервис публично заявлял, что на платформе ее никогда не будет — однако после финансовых трудностей решение поменял.

В течение 3 месяцев Netflix может представить подписку с рекламой на 6 разных рынках — ее стоимость будет составлять от 7 до 9 долларов в месяц.

По данным консалтинговой компании Ampere Analytics, новая подписка может принести Netflix 8,5 млрд долларов в год во всем мире к 2027 году, включая плату за подписку и продажи рекламы.

Условия показа рекламы

Многие кабельные сети показывают от 10 до 20 минут рекламы в час. Netflix планирует продавать около четырех минут рекламных роликов за этот же период времени.

Реклама будет показана до и во время программ. В детских шоу и оригинальных фильмах стриминга ее пока не будет.

Компания хотела бы включить рекламу во многие собственные телешоу, также она претендует на право размещать рекламу в тех программах, которые лицензирует у партнеров.

Партнерство с Microsoft

Большая часть этой работы будет выполняться корпорацией Microsoft, которая получила право быть эксклюзивным партнером Netflix по рекламным технологиям и продажам. У технологического гиганта мало опыта в потоковом телевидении, но за последние несколько лет он построил рекламный бизнес на 10 миллиардов долларов.

Netflix ведет переговоры с кино- и телепродюсерами, в то время как Microsoft общается со многими рекламными агентствами и поставщиками технологий. Компании также провели совместные встречи с некоторыми рекламными агентствами.

Прогнозы и измерения

Netflix отказался комментировать какие-либо подробности своих планов, и у многих рекламодателей, партнеров и инвесторов все еще есть вопросы.

Никаких собственных прогнозов либо сообщений о том, когда третьи стороны смогут измерить количество зрителей, Netflix не публиковал. Стриминг тщательно охраняет свои показатели аудитории, которые, как он утверждает, являются его собственностью и дают ему конкурентное преимущество.

Ранее компания всегда могла сказать, что эти цифры не имеют значения, поскольку она не продавала рекламу. Однако сейчас рекламодатели потребуют, чтобы Netflix работал с сторонней фирмой, такой как Nielsen, чтобы измерить, сколько людей на самом деле его смотрят.

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Netflix переходит на рекламу примерно в то же время, что и Disney+, его крупнейший конкурент. В то время как Disney поднимает цену на свой основной план и сохраняет текущую цену на версию с поддержкой рекламы, Netflix фактически снижает цену на свои услуги. Одно из агентств прогнозировало, что количество времени, которое люди тратят на просмотр видео с рекламой, к 2025 году сократится на 6%. Теперь, когда на рынок выходят Netflix и Disney+, они говорят, что на самом деле оно вырастет на 1%.