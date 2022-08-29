Вторник, 30 августа, 2022

Netflix попросит от 7 до 9 долларов за новый тарифный план с рекламой

НовостиВидеосервисы

Стоимость тарифа с рекламой почти в 2 раза меньше, чем самый популярный сейчас план у Netflix за 15,49 долларов в месяц, сообщает Bloomberg.

Что произошло

Netflix запускает дешевую подписку с рекламой. Ранее на протяжении многих лет сервис публично заявлял, что на платформе ее никогда не будет — однако после финансовых трудностей решение поменял.

В течение 3 месяцев Netflix может представить подписку с рекламой на 6 разных рынках — ее стоимость будет составлять от 7 до 9 долларов в месяц.

По данным консалтинговой компании Ampere Analytics, новая подписка может принести Netflix 8,5 млрд долларов в год во всем мире к 2027 году, включая плату за подписку и продажи рекламы.

Условия показа рекламы

Многие кабельные сети показывают от 10 до 20 минут рекламы в час. Netflix планирует продавать около четырех минут рекламных роликов за этот же период времени.

Реклама будет показана до и во время программ. В детских шоу и оригинальных фильмах стриминга ее пока не будет.

Компания хотела бы включить рекламу во многие собственные телешоу, также она претендует на право размещать рекламу в тех программах, которые лицензирует у партнеров.

Партнерство с Microsoft

Большая часть этой работы будет выполняться корпорацией Microsoft, которая получила право быть эксклюзивным партнером Netflix по рекламным технологиям и продажам. У технологического гиганта мало опыта в потоковом телевидении, но за последние несколько лет он построил рекламный бизнес на 10 миллиардов долларов.

Netflix ведет переговоры с кино- и телепродюсерами, в то время как Microsoft общается со многими рекламными агентствами и поставщиками технологий. Компании также провели совместные встречи с некоторыми рекламными агентствами.

Прогнозы и измерения

Netflix отказался комментировать какие-либо подробности своих планов, и у многих рекламодателей, партнеров и инвесторов все еще есть вопросы.

Никаких собственных прогнозов либо сообщений о том, когда третьи стороны смогут измерить количество зрителей, Netflix не публиковал. Стриминг тщательно охраняет свои показатели аудитории, которые, как он утверждает, являются его собственностью и дают ему конкурентное преимущество.

Ранее компания всегда могла сказать, что эти цифры не имеют значения, поскольку она не продавала рекламу. Однако сейчас рекламодатели потребуют, чтобы Netflix работал с сторонней фирмой, такой как Nielsen, чтобы измерить, сколько людей на самом деле его смотрят.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Netflix переходит на рекламу примерно в то же время, что и Disney+, его крупнейший конкурент. В то время как Disney поднимает цену на свой основной план и сохраняет текущую цену на версию с поддержкой рекламы, Netflix фактически снижает цену на свои услуги. Одно из агентств прогнозировало, что количество времени, которое люди тратят на просмотр видео с рекламой, к 2025 году сократится на 6%. Теперь, когда на рынок выходят Netflix и Disney+, они говорят, что на самом деле оно вырастет на 1%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Nokia закроет офис в России и уволит сотрудников до конца года

Компания рассчитывает освободить офисы в России до конца 2022 года, сообщили Reuters представители Nokia. Также буду уволены все сотрудники - их в РФ работало около 2 тысяч. 
Новости

26 украинских вещателей восстановили работу в условиях войны, — Нацсовет

По состоянию на 26 августа возобновили вещание 26 компаний, а прекратили деятельность на территориях, находящихся во временной оккупации или на которых ведутся военные действия – 208 лицензиатов.
Новости

Dell Technologies полностью ушла из России

Американская корпорация Dell Technologies объявила, что полностью прекратила работу на российском рынке.
Новости

Logitech уходит с российского рынка

Последний день работы российского представительства Logitech - 31 августа.
Новости

Ericsson полностью покинет Россию до конца года

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson закроет до конца года представительство в России и сократит всех сотрудников.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить