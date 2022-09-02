Netflix запустит подписку с рекламой в ноябре, чтобы обогнать Disney+

Стриминговый сервис сообщил рекламодателям, что запуск дешевой подписки перенесен на ноябрь.

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В июле Netflix сообщил инвесторам, что планирует запустить рекламный план к началу 2023 года, однако теперь, как пишет Variety, ссылаясь на источники в отрасли, дешевая подписка может быть запущена уже 1 ноября в нескольких странах, включая США, Канаду, Великобританию, Францию ​​​​и Германию.

Таким образом Netflix сможет на месяц обогнать Disney +, который планирует запустить на рынок США базовую подписку с рекламой по цене 7,99 долларов в декабре.

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От комментариев стриминговый сервис отказался.

«Мы все еще находимся на первых этапах принятия решения о том, как запустить более дешевый уровень с поддержкой рекламы, и никаких решений еще не принято», — сказал представитель компании.

Netflix и ее эксклюзивный партнер по рекламе Microsoft попросили рекламодателей представить первоначальные ставки на следующей неделе с «первоначальной ценой за тысячу показов в размере 65 долларов США». Это намного выше отраслевой цены за тысячу показов, которая сейчас составляет менее 20 долларов США. Источники в отрасли говорят, что многие рекламодатели не готовы платить так много.

Один из рекламодателей рассказал, что Netflix требует от агентств уже сейчас выделить минимум 10 миллионов долларов на ежегодные расходы на рекламу. Компания хочет зафиксировать покупку рекламы к 30 сентября, чтобы успеть к ноябрьскому запуску.

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По расчётам стриминга, уже к концу 2022 года рекламная подписка может привлечь около полумиллиона подписчиков. Предварительно, ее стоимость может составить от 7 до 9 долларов в месяц.

Netflix с поддержкой рекламы изначально будет иметь ограниченные возможности таргетинга: рекламодатели смогут покупать время в 10 самых просматриваемых сериалах сервиса и в некоторых других жанрах контента. Ролики будут занимать около 4 минут в час для сериалов, что касается фильмов — то стриминг будет запускать рекламу перед их показом. Также Netflix устанавливает ограничения частоты показов в размере одного показа в час и трех раз в день на зрителя, что является относительно низким показателем по отраслевым стандартам.

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