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YouTube будет показывать в два раза больше рекламы

НовостиВидеосервисы

С сентября YouTube внедрил новый формат рекламы — теперь в видеороликах ее стало в два раза больше.

Некоторые пользователи YouTube Free начали жаловаться в Twitter и Reddit, что теперь они получают 5 рекламных объявлений вместо 2 перед просмотром видеороликов.

Также недовольство вызвало то, что на рекламе отсутствует кнопка «Пропустить». В YouTube уже отреагировали на некоторые негативные комментарии.

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«Такое бывает при определенном типе объявлений, которые называются бамперными, поскольку они продолжаются до 6 секунд. Если хотите, вы можете отправить отзыв непосредственно с YouTube с помощью инструмента отправки отзывов», – комментируют в самой компании.

Похоже, что YouTube таким образом тестирует новый формат рекламы, используя только избранных пользователей YouTube Free, и, соответственно, собирает отзывы, которые могут повлиять на конечное решение по внедрению инновации. Однако результаты тестирования вряд ли обрадуют платформу.

Ранее мы сообщали, что YouTube добавил новые функции для авторов образовательного контента: викторины, видео без рекламы и плата за курсы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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