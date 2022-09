YouTube будет показывать в два раза больше рекламы

С сентября YouTube внедрил новый формат рекламы — теперь в видеороликах ее стало в два раза больше.

Некоторые пользователи YouTube Free начали жаловаться в Twitter и Reddit, что теперь они получают 5 рекламных объявлений вместо 2 перед просмотром видеороликов.

So @YouTube 2 ads weren’t enough now y’all wanna play 5 ads that no one cares for AND I CANT SKIP ?

Также недовольство вызвало то, что на рекламе отсутствует кнопка «Пропустить». В YouTube уже отреагировали на некоторые негативные комментарии.

hmm…this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they’re only up to 6 seconds long. if you’d like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool

