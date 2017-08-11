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Facebook Watch
Фото: graytvinc.com

Компания Facebook запустила услугу Watch, – новую платформу для трансляции телевизионных шоу, которая на начальном этапе будет доступна лишь ограниченной группе жителей США. Таким образом в компании планируют бороться со своими конкурентами: принадлежащей Google платформой YouTube и платформой Snapchat.

Уже в ближайшие недели новая платформа, доступ к которой возможен как с настольных компьютеров, так и с мобильных устройств и через приложения Facebook TV (включая те, которые были специально разработаны для Apple TV и Amazon Fire TV), будет доступна большему количеству жителей США. Вкладка «Watch» появится в мобильных приложениях для Facebook на месте вкладки «Videos», которая была впервые представлена в прошлом году.

На начальном этапе существования платформы Watch компания Facebook планирует тестировать её вместе с ограниченной группой издателей и создателей контента, выпускающих программы. Компания Facebook также будет финансировать создание отдельных программ, «дабы помочь запустить экосистему, собрать обратную связь и вдохновить других».

«Мы надеемся на то, что платформа Watch станет домом для самых различных программ – начиная от реалити-шоу до комедий и прямых трансляций спортивных программ, – написал на своей страничке в Facebook руководитель компании Марк Цукерберг. – Часть контента будет создаваться профессиональными авторами, другая часть – обычными людьми из нашего сообщества».

Платформа Watch даст пользователям возможность с лёгкостью находить видео за пределами своих лент, создавать листы просмотров и с лёгкостью следить за программами, создаваемыми художниками, брендами и издателями.

Со временем создатели получат возможность монетизировать свой контент через систему Ad Breaks. Компания Facebook тестирует систему Ad Breaks уже несколько месяцев, а также будет постепенно открывать её для новых создателей, которые также смогут выпускать спонсорские программы, используя фирменные тэги.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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