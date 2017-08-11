Компания Facebook запустила услугу Watch, – новую платформу для трансляции телевизионных шоу, которая на начальном этапе будет доступна лишь ограниченной группе жителей США. Таким образом в компании планируют бороться со своими конкурентами: принадлежащей Google платформой YouTube и платформой Snapchat.

Уже в ближайшие недели новая платформа, доступ к которой возможен как с настольных компьютеров, так и с мобильных устройств и через приложения Facebook TV (включая те, которые были специально разработаны для Apple TV и Amazon Fire TV), будет доступна большему количеству жителей США. Вкладка «Watch» появится в мобильных приложениях для Facebook на месте вкладки «Videos», которая была впервые представлена в прошлом году.

На начальном этапе существования платформы Watch компания Facebook планирует тестировать её вместе с ограниченной группой издателей и создателей контента, выпускающих программы. Компания Facebook также будет финансировать создание отдельных программ, «дабы помочь запустить экосистему, собрать обратную связь и вдохновить других».

«Мы надеемся на то, что платформа Watch станет домом для самых различных программ – начиная от реалити-шоу до комедий и прямых трансляций спортивных программ, – написал на своей страничке в Facebook руководитель компании Марк Цукерберг. – Часть контента будет создаваться профессиональными авторами, другая часть – обычными людьми из нашего сообщества».

Платформа Watch даст пользователям возможность с лёгкостью находить видео за пределами своих лент, создавать листы просмотров и с лёгкостью следить за программами, создаваемыми художниками, брендами и издателями.

Со временем создатели получат возможность монетизировать свой контент через систему Ad Breaks. Компания Facebook тестирует систему Ad Breaks уже несколько месяцев, а также будет постепенно открывать её для новых создателей, которые также смогут выпускать спонсорские программы, используя фирменные тэги.

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