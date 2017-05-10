Гигант социальных медиа Facebook готовится к дебюту в сфере производства телевизионных шоу, который запланирован на середину июня текущего года. Об этом пишет Business Insider.

По информации источников издания, в Facebook намерены заняться съёмкой как полнометражных телепроектов по примеру Netflix-овского «Карточного домика», так и коротких видеороликов длительностью 5-10 минут, которые ежедневно будут загружаться в видео-раздел соцсети.

Ожидается, что в июне в период проведения Международного фестиваля рекламы «Каннские львы» состоится премьера около двух десятков таких телешоу.

Правда, в настоящее время отсутствует информация о рынке распространения данного контента. Однако, по мнению экспертов, Facebook традиционно начнёт эксперименты на американском медиа-рынке.

«Создание ТВ-шоу является новой масштабной инициативой Facebook по привлечению миллиардов долларов из сферы телевизионной рекламы. Мы намерены перенаправить эти средства на создание нового и уникального видеоконтента», – говорит Марк Цукерберг, генеральный директор Facebook.

Руководители Facebook также заявляют, что планируют создать «экосистему» для профессионального создания видеоконтента. Для этого компания открыла вакансию продюсера, более привычную для Голливуда, нежели для Силиконовой Долины.

Поступая подобным образом Facebook присоединится к таким технологическим гигантам, как Netflix, Hulu, Amazon и YouTube, которые активно осваивают рынок развлекательного видеоконтента на фоне растущего спроса на цифровую видео-рекламу.