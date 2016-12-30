Facebook начнёт совершенствовать купленную им технологию по отслеживанию взгляда

Социальная сеть выкупила VR-разработку и будет её модернизировать, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на Techrunch.

Как стало известно, стартап The Eye Tribe, создавший технологию по отслеживанию взгляда, накануне был выкуплен социальной сетью Facebook.

The Eye Tribe разработал аппарат по отслеживаю взгляда, при работе за компьютером, установив на него цену – 99 долларов. Кроме того, стартап создал программное обеспечение для смартфонов, а также новую технологию, даёт возможность сохранять вычислительную мощность для VR-систем, при этом, демонстрируя идеальное качество изображение только в том месте, куда направлен взгляд пользователя. Теперь всё это принадлежит известной социальной сети.

Ранее Facebook уже заявляла о старте своего проекта, который будет направлен продвижение технологий в сфере виртуальной реальности в Интернете – в частности, в соцсетях.

Исследования Facebook осуществляет в тандеме с компанией Oculus Rift, занимающейся прогрессированием разработок в шлемах виртуальной реальности.