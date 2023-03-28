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UARU

В США хотят, чтобы телевизионные провайдеры не манипулировали тарифами

НовостиТелеком
Фото: Tech.pinions
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Американский телеком-регулятор предлагает ввести прозрачную политику ценообразования на услуги провайдеров кабельного и спутникового телевидения.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила новые правила ценообразования, предусматривающие отмену обманчивых дополнительных сборов за услуги спутниковых и кабельных провайдеров.

Предлагаемая регуляторная норма требует от провайдеров указывать на рекламных материалах и в счетах абонентов полную стоимость услуги.

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«В частности, провайдеры кабельного телевидения и DBS должны будут чётко и заметно указывать общую стоимость услуги доступа к видеопрограммам, включая согласие на ретрансляцию программ, региональные спортивные программы и прочие сборы, связанные с формированием пакета программ, как единую позицию в счетах абонентов и в рекламных материалах», – говорится в пресс-релизе FCC.

«Клиенты должны чётко понимать, за что именно они платят, предоплачивая счета за услуги кабельного или спутникового телевидения. Никто не любит сюрпризов в своих счетах, особенно семьи с ограниченным бюджетом», – отметила глава FCC Джессика Розенворсел.

В ноябре прошлого года FCC уже издала новое постановление, требующее от провайдеров услуг широкополосной связи формировать «ценники широкополосных поставок», в которых в понятной форме перечисляются скорость и стоимость Интернета. Ожидается, что новые ценники появятся в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году провайдеры платного телевидения США потеряли почти 6 миллионов абонентов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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