В США хотят, чтобы телевизионные провайдеры не манипулировали тарифами

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Американский телеком-регулятор предлагает ввести прозрачную политику ценообразования на услуги провайдеров кабельного и спутникового телевидения.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предложила новые правила ценообразования, предусматривающие отмену обманчивых дополнительных сборов за услуги спутниковых и кабельных провайдеров.

Предлагаемая регуляторная норма требует от провайдеров указывать на рекламных материалах и в счетах абонентов полную стоимость услуги.

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«В частности, провайдеры кабельного телевидения и DBS должны будут чётко и заметно указывать общую стоимость услуги доступа к видеопрограммам, включая согласие на ретрансляцию программ, региональные спортивные программы и прочие сборы, связанные с формированием пакета программ, как единую позицию в счетах абонентов и в рекламных материалах», – говорится в пресс-релизе FCC.

«Клиенты должны чётко понимать, за что именно они платят, предоплачивая счета за услуги кабельного или спутникового телевидения. Никто не любит сюрпризов в своих счетах, особенно семьи с ограниченным бюджетом», – отметила глава FCC Джессика Розенворсел.

В ноябре прошлого года FCC уже издала новое постановление, требующее от провайдеров услуг широкополосной связи формировать «ценники широкополосных поставок», в которых в понятной форме перечисляются скорость и стоимость Интернета. Ожидается, что новые ценники появятся в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году провайдеры платного телевидения США потеряли почти 6 миллионов абонентов.