UARU

UARU

Сеть железных дорог Германии получит гигабитный интернет

НовостиТелеком
Фото: Alamy
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В Германии поставили цель обеспечить пассажирам поездов возможность доступа к гигабитному интернету.

Компании Telefonica Deutschland, Ericsson и Vantage Towers объединили свои усилия для реализации частично финансируемого государством проекта, предусматривающего запуск высококачественной беспроводной связи 5G на сети железных дорог Германии.

Тройка компаний совместно с национальным железнодорожным оператором Deutsche Bahn будет работать над воплощением в жизнь плана, предусматривающего государственное финансирование в размере 6.4 миллиона евро и рассчитанного до конца 2024 года.

Реализация данного плана должна способствовать достижению поставленных властями страны целей, направленных на обеспечение доступности гигабитных скоростей интернета по всей сети железных дорог и закладки основ для удовлетворения ожидаемых повышенных требований пассажиров и элементов инфраструктуры.

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В заявлении Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры (BMDV) говорится, что участники проекта будут совместно изучать «концепции технических решений», а также предлагать «правовую и нормативную базу и бизнес-модели». Проект предусматривает создание испытательной площадки на 10-километровом отрезке трассы с несколькими типами сетей и конструкций опор для их изучения и оценки.

В компании Ericsson добавили, что среди рассматриваемых вариантов есть вышки, которые можно «надежно закрепить на земле без необходимости в использовании дорогих и менее устойчивых бетонных фундаментов». Такое решение должно сэкономить время и уменьшить влияние строительно-монтажных работ на окружающую среду.

В ходе испытаний среди прочего планируется использование для нужд 5G частот диапазона 3.6GHz компании Telefonica Germany с целью повышения скорости передачи данных.

Также план реализации проекта предусматривает разработку предложений касательно «моделей сотрудничества» между компаниями, обслуживающими вышки, железнодорожными операторами и мобильными операторами для совместного использованию активов без нанесения ущерба конкуренции.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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