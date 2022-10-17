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Deutsche Telekom представил собственный смартфон с поддержкой сетей 5G

НовостиТелеком

Оператор Deutsche Telekom презентовал два телефона под собственным брендом, которые будут продаваться на десяти европейских рынках по цене ниже 250 евро. Таким образом, компания надеется предоставить своим абонентам возможность доступа к сетям 5G.

Гаджеты T Phone и T Phone Pro были созданы совместно с Google, и уже с 5 октября они появились на полках магазинов в Австрии, Северной Македонии, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Чехии и Черногории.

В Deutsche Telekom также планируют выпустить гаджет на внутренний рынок компании в Германии в начале 2023 года.

Руководство компании-оператора отметило, что на идею создать гаджет их натолкнул опыт и экономический успех компании Revvl – собственного бренда ее американской дочерней структуры.

«Сегодня высокие цены на 5G-совместимые смартфоны препятствуют многим потребителям на пути к получению доступа к технологиям скоростного подключения. Поэтому появление на рынке телефонов T Phone и T Phone Pro является важным шагом для сокращения цифрового разрыва», – добавляется в заявлении компании.

Если говорить о технических характеристиках новых гаджетов, то стандартный T Phone имеет 6,52-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, восьмиядерный чипсет Mediatek Dimensity 700, тройную основную камеру с разрешением 50 Мп и фронтальную камеру.

Покупатели T Phone Pro получат 6.82-дюймовый экран, аккумулятор 5000 мАч, такой же чипсет, а также дополнительную основную камеру и обновленный фронтальный модуль.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 12.

Стандартный телефон обойдется в 199 евро, а модель Pro будет продаваться по цене 249 евро. Подразделения Deutsche Telekom будут предлагать владельцам этих смартфонов разные тарифные пакеты стоимостью от 1 евро в месяц.

Напомним, в мае текущего года Deutsche Telekom запустил спецтариф для украинских беженцев в Германии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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