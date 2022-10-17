Оператор Deutsche Telekom презентовал два телефона под собственным брендом, которые будут продаваться на десяти европейских рынках по цене ниже 250 евро. Таким образом, компания надеется предоставить своим абонентам возможность доступа к сетям 5G.

Гаджеты T Phone и T Phone Pro были созданы совместно с Google, и уже с 5 октября они появились на полках магазинов в Австрии, Северной Македонии, Польше, Румынии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Чехии и Черногории.

В Deutsche Telekom также планируют выпустить гаджет на внутренний рынок компании в Германии в начале 2023 года.

Руководство компании-оператора отметило, что на идею создать гаджет их натолкнул опыт и экономический успех компании Revvl – собственного бренда ее американской дочерней структуры.

«Сегодня высокие цены на 5G-совместимые смартфоны препятствуют многим потребителям на пути к получению доступа к технологиям скоростного подключения. Поэтому появление на рынке телефонов T Phone и T Phone Pro является важным шагом для сокращения цифрового разрыва», – добавляется в заявлении компании.

Если говорить о технических характеристиках новых гаджетов, то стандартный T Phone имеет 6,52-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, восьмиядерный чипсет Mediatek Dimensity 700, тройную основную камеру с разрешением 50 Мп и фронтальную камеру.

Покупатели T Phone Pro получат 6.82-дюймовый экран, аккумулятор 5000 мАч, такой же чипсет, а также дополнительную основную камеру и обновленный фронтальный модуль.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 12.

Стандартный телефон обойдется в 199 евро, а модель Pro будет продаваться по цене 249 евро. Подразделения Deutsche Telekom будут предлагать владельцам этих смартфонов разные тарифные пакеты стоимостью от 1 евро в месяц.

Напомним, в мае текущего года Deutsche Telekom запустил спецтариф для украинских беженцев в Германии.