Телеканалы Setanta Sports начали вещание со спутника Azerspace-1

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Компания Setanta Sports запустила вещание своих спортивных телеканалов с азербайджанского спутника Azerspace-1, который расположен в орбитальной позиции 46 градусов восточной долготы. Теперь два канала Setanta Sports 1 и Setanta Sports 2 доступны в мультиплексе Azercosmos на частоте 11024 МГц и охватывают сигналом страны Центральной Азии. Об этом сообщает TVnews.by.

В издании отмечают, что при трансляции каналов в качестве системы условного доступа используется BISS (Basic Interoperable Scrambling System). Не самая надёжная система кодирования спутникового телесигнала.

Журналисты TVnews.by также напоминают, что вещание каналов на спутнике Astra 5B (31,5° в.д.) было прекращено в апреле текущего года. На этом спутнике телеканалы были закодированы в системе Viaccess, и этот сигнал использовался для приёма исключительно операторами кабельных сетей. В апреле телеканалы Setanta Sports также прекратили вещание в сетях беларусских операторов платного телевидения.

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Setanta Sports является ведущей спортивной вещательной компанией в Беларуси, Украине, Армении, Азербайджане, Молдове, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Компания сотрудничает с более чем 150 операторами и охватывает более 10 миллионов домохозяйств по всему евразийскому региону. Setanta Sports предлагает широкий спектр спортивных мероприятий, включая футбол, хоккей, баскетбол, теннис и многое другое.

Начало вещания со спутника Azerspace-1 позволит Setanta Sports расширить охват зрителей и сделает спортивные трансляции доступными для еще большего числа людей в Центральной Азии.

Ранее мы сообщали, что Setanta Sports отказалась от трансляции матчей Украинской Премьер-лиги.