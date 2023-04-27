Setanta Sports отказывается от трансляции матчей Украинской Премьер-лиги

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Международный транслятор Setanta Sports объявил, что не будет продлевать контракт с Украинской Премьер-лигой (УПЛ) на следующий сезон. Однако компания выполнит все обязательства в рамках действующего соглашения до конца текущего сезона.

Основной причиной прекращения сотрудничества стал отказ некоторых команд чемпионата передать право на трансляцию своих матчей.

Setanta Sports – это международный транслятор, работающий в 15 странах Европы и Азии. Компания поддерживает Украину, ее болельщиков и клиентов, инвестируя в развитие спортивной индустрии, несмотря на войну в стране.

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Однако в рамках соглашения с УПЛ телекомпания не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами из-за отказа некоторых клубов передавать права на трансляцию. В связи с этим Setanta Sports приняла решение не продлевать контракт. При этом она остается открытой для партнерства и готова обсудить новые условия сотрудничества, основанные на справедливости и соблюдении всех норм регламента Лиги и законов Украины.

Напомним, что контракт Setanta Sports с УПЛ был рассчитан на 3 года, а отказались выполнять условия контракта Рух, Металлист, Динамо, Заря и Днепр-1. Матчи этих команд транслируются на ресурсах 1+1 Media.