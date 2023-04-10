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12 апреля в Беларуси прекратят вещание телеканалы Setanta Sport

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Министерство информации Беларуси отозвало разрешение на распространение программ телеканалов Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2 на территории страны. Решение было принято межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере при Совбезе республики, – сообщает TVnews.by.

Вещание каналов на территории Беларуси будет остановлено с 12 апреля 2023 года. Спортивная телекомпания Setanta Sports Media, базирующаяся в Дублине, Ирландия, и Тбилиси, Грузия, вещает в некоторых странах Евразии (кроме России) и на Филиппинах. Компания была создана в 1990 году для упрощения трансляции ирландских спортивных мероприятий для международной аудитории. Сегодня на каналах Setanta Sports представлены трансляции футбольных матчей ведущих чемпионатов, игр NHL, NBA, боксерских поединков и других спортивных событий.

Ранее компания управляла каналами в Ирландии, Великобритании, Азии, Африке, Австралии, США и Канаде. В настоящее время она принадлежит грузинской Adjarasport. В Украине дистрибуцией каналов Setanta Sports занимается компания Infinitas.

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По словам Министерства информации Беларуси, разрешение на распространение телепрограмм Setanta Sport 1 и Setanta Sport 2 было аннулировано в связи с требованиями безопасности в информационной сфере. Официального комментария от представителей вещателя в Беларуси пока не поступало.

Что говорят операторы

На момент публикации новости государственный оператор «Белтелеком» не информировал абонентов о прекращении вещания каналов Setanta Sports в своих пакетах телевидения.

Операторы МТИС и Космос ТВ, действующие в Минске, сообщили на своих веб-сайтах, что прекращают трансляцию телепрограмм Setanta Sports 1 и Setanta Sports 2 с 12 апреля текущего года в связи с аннулированием разрешений на их распространение.

В то же время, МТС ТВ уведомил абонентов, что трансляция каналов Setanta Sports 1 и Setanta Sports 2 будет «временно приостановлена».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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