Вторник, 16 августа, 2022

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports

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Украинская Премьер-Лига сообщает о создании единого телевизионного пула – за такое решение проголосовали более половины участников УПЛ.

Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона, сумма контракта составляет $16,2 млн.

Матчи Чемпионата Украины по футболу в премиум-качестве будут доступны для зрителей на трех площадках:

  • Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи);
  • ОТТ-платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире);
  • YouTube-канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи).

Помимо 2-х матчей каждого тура в прямом эфире абсолютно все матчи УПЛ будут в свободном доступе на YouTube всего через 15 минут после финального свистка.

Также транслятор обязан предоставить клубам хайлайты матчей через рекордные 6 часов после завершения поединка.

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«То, что в Украине появился единый транслятор УПЛ – говорит о зарождении цивилизованного рынка телевизионных трансляций. Война заставила всех участников процесса объединиться и достичь консенсуса по единому пулу. Теперь показ матчей УПЛ будет централизован, вместе с тем это позволит организовать и упорядочить дистрибуцию украинского футбола за пределы Украины. Единый транслятор – это удобство для конечного зрителя, поскольку ему не придётся подписываться на разные сервисы, так как показ всех матчей будет сосредоточен в руках одного вещателя. Также без работы не останутся съёмочные и передающие станции, так как УПЛ будет отдельно искать подрядчика для съёмки и трансляции матчей, а также для производства прочего футбольного контента», – говорит медиаэксперт Александр Глущенко.

Setanta Sports является ведущим спортивным телеканалом в 14 странах Европы и Азии с общим населением 154 млн человек. Их линейные каналы транслируются 425 кабельными операторами и охватывают до 15,5 млн домохозяйств, что делает Setanta Sports самым распространенным спортивным каналом в регионе с аудиторией более 61 млн зрителей. В Украине Setanta Sports уже охватывает более 2,5 млн домовладений.

Компания имеет долгосрочные спортивные права премиум-класса на большинстве своих территорий и предлагает эксклюзивные трансляции самых популярных спортивных турниров, таких как: Английская Премьер Лига, Испанская Ла Лига, Немецкая Бундеслига, Итальянская Серия А, Французская Лига 1, баскетбольные Евролига и НБА, женские и мужские теннисные турниры, UFC, НХЛ, Формула 1 и т.д.

Ранее мы сообщали, что Испанская футбольная лига будет использовать технологию искусственного интеллекта для создания видеоконтента.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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