Пятница, 26 августа, 2022

Матчи ФК «Рух» будет транслировать 1+1 media

НовостиВидеосервисыТелевидение

ФК «Рух» передал медиагруппе права на съемку и трансляцию матчей в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023.

Менеджмент ФК «Рух» отметил, что в военное время очень важно обеспечить болельщиков бесплатным доступом к трансляциям матчей украинских клубов.

«Никакие права, о которых говорит УПЛ, не были переданы УПЛ, соответственно, никакого так называемого единого телепула не существует. Поэтому просим прекратить спекуляции на эту тему и освободить команды и собственно зрителей от непонятных выяснений отношений, которые приводят к сбоям в трансляции матчей», – комментируют в ФК «Рух».

1+1 media будет транслировать матчи на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН — какой именно канал будет транслировать конкретный матч, будет анонсироваться накануне. Также показ матчей будет проходить на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital.

Пользователи платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, совместного проекта Киевстар и 1+1 media, смогут бесплатно смотреть трансляцию матчей на телеканалах 2+2, УНИАН, а также на телеканале ФК RUH TV.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Следующий домашний матч ФК «Рух» в рамках УПЛ состоится в пятницу, 2 сентября, с командой ФК «Шахтер». О платформах, транслирующих игру, будет сообщено дополнительно.

Ранее 1+1 media сообщила, что будет транслировать матчи футбольных клубов «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

В 2023 году смартфоны смогут напрямую подключаться к спутникам Starlink

Интернет-спутники Starlink второго поколения смогут передавать данные на телефоны оператора T-Mobile в США, сообщает The Verge. 
Новости

В канун Дня Независимости сигнал «Суспільного» глушили на спутнике

Похожие попытки заглушки сигнала Общественного вещателя на спутнике Amos злоумышленники предпринимали в марте и конце мая. 
Новости

Цены на услуги Starlink снижаются: в некоторых регионах доступны скидки до 50%

Как отметили в компании, ежемесячные подписки сокращаются в ответ на «конъюнктуру местного рынка».
Новости

Цензура, жестче чем в РФ: как работает интернет во временно оккупированном Херсоне

С конца мая интернет-связь во временно оккупированной Херсонской области подвергается жесткой цензуре. 
Новости

Херсон и Мелитополь обесточены: интернет и мобильная связь частично недоступны

Об отсутствии электричества на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях сообщают представители оккупационных властей.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить