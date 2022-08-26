Матчи ФК «Рух» будет транслировать 1+1 media

ФК «Рух» передал медиагруппе права на съемку и трансляцию матчей в рамках Чемпионата Украины по футболу Украинской Премьер-лиги 15-го сезона 2022/2023.

Менеджмент ФК «Рух» отметил, что в военное время очень важно обеспечить болельщиков бесплатным доступом к трансляциям матчей украинских клубов.

«Никакие права, о которых говорит УПЛ, не были переданы УПЛ, соответственно, никакого так называемого единого телепула не существует. Поэтому просим прекратить спекуляции на эту тему и освободить команды и собственно зрителей от непонятных выяснений отношений, которые приводят к сбоям в трансляции матчей», – комментируют в ФК «Рух».

1+1 media будет транслировать матчи на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН — какой именно канал будет транслировать конкретный матч, будет анонсироваться накануне. Также показ матчей будет проходить на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital.

Пользователи платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, совместного проекта Киевстар и 1+1 media, смогут бесплатно смотреть трансляцию матчей на телеканалах 2+2, УНИАН, а также на телеканале ФК RUH TV.

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Следующий домашний матч ФК «Рух» в рамках УПЛ состоится в пятницу, 2 сентября, с командой ФК «Шахтер». О платформах, транслирующих игру, будет сообщено дополнительно.

Ранее 1+1 media сообщила, что будет транслировать матчи футбольных клубов «Динамо», «Днепр-1», «Заря» и «Металлист».