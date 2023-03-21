Победа в суде привела к кибератаке: украинский «Старлинк» подвергся массированной DDoS-атаке

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Украинская компания «Старлинк» стала жертвой массированной DDoS-атаки, которая длится уже несколько дней. Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на владельца компании, Сергея Дулицкого.

Атака изначально была направлена ​​на сайт компании – starlink.ua. Однако после того, как сайт был спрятан за Cloudflare, хакеры начали атаку на ресурсы провайдера в целом. Сейчас же атака распространилась и на других киевских провайдеров.

Совершающие атаку хакеры требуют от Сергея Дулицкого выплатить $5000 на Bitcoin-кошелек, иначе атака не будет прекращена. Однако владелец компании заявил, что не собирается идти на компромисс и платить шантажистам.

«Ни на какие условия шантажистов мы не пойдем. Заплатить вымогателям, значит дать им уверенность, что так нужно делать и дальше с другими украинскими ресурсами и компаниями. Этого не будет, мы будем отбиваться и защищаться столько сколько потребуется», – заявил Сергей Дулицкий.

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DDoS-атаки являются достаточно распространенным методом кибератак, который заключается в отправке большого количества запросов на серверы, что приводит к их перегрузке и недоступности. Киберпреступники могут потребовать выплату выкупа за остановку атаки или использовать этот метод как средство отведения внимания от других киберпреступлений.

Владелец компании Старлинк заявил, что делает все возможное, чтобы защитить свой ресурс от атаки.

В прошлом году компания SpaceX подала иск на ООО «Старлинк», зарегистрированное в Украине. Причина иска – использование одноименного бренда Starlink. Американская компания заявляла о необходимости прекращения использования украинской компанией этого названия. Однако 2 марта суд отклонил иск SpaceX и не удовлетворил требования американской компании.