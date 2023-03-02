UARU

UARU

Украинский «Старлинк» выиграл суд против компании миллиардера Илона Маска

НовостиСобытия
Фото: Infobae
- Реклама -

Украинское ООО «Старлинк» победило в суде первой инстанции SpaceX Илона Маска. Детали судебного процесса будут опубликованы позже. Об этом сообщает издание dev.ua.

В октябре 2022 года стало известно, что SpaceX подала иск на украинскую компанию ООО «Старлинк» и «Укрпатент» с целью досрочного прекращения действия товарного знака «Старлинк» — Starlink.

Оказалось, что украинский бренд Starlink существует уже очень давно. Заявку на его регистрацию украинское ООО «Старлинк» подало еще в марте 2010 года, а сама регистрация знака состоялась в феврале 2011. Основателем ООО «Старлинк» является Сергей Дулицкий.

Судебный процесс со SpaceX длился много месяцев. Юристы компании Маска требовали от ООО «Старлинк» передачи товарного знака в пользу американского Starlink по причине того, что Starlink является «всемирно известным брендом».

Добавим, что дочерняя компания SpaceX – ООО «Старлинк Юкрейн» – появилась в Украине в апреле 2022 года, и начала предоставлять услуги спутникового интернета после начала войны. Несмотря на это, право на товарный знак Starlink в Украине сохраняется за украинской компанией «Старлинк».

Редакция Mediasat дополнит эту новость, как только появятся подробности.

Напомним, недавно Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Легендарный плеер Winamp станет стриминговым сервисом: что известно?

Стриминговый сервис Winamp станет доступен для музыкантов уже с 15 марта текущего года, а для всех пользователей – с 15 апреля.
Новости

Анти-Starlink: Китай снова заговорил о запуске 13 000 спутников

Проект, имеющий кодовое название GW, предусматривает запуск 12 992 спутников на низкую орбиту. Однако точные сроки реализации проекта пока не объявлены.
Новости

Veon заключает соглашение с OneWeb: это позволит оказывать услуги спутниковой связи в Украине и Казахстане

Результатом соглашения между Veon и OneWeb может стать запуск услуг по подключению к телеком-сетям в некоторых частях Казахстана, Пакистана и Украины.
Новости

В Украине запускают телеканал Comedy Central

Comedy Central будет доступен для зрителей Украины на ОТТ-платформах, в пакетах оператора спутниковой связи Viasat и в сетях операторов кабельного телевидения.
Новости

В Украине планируют запустить централизованную систему автоматической блокировки интернет-ресурсов: в чем опасность?

С помощью этой системы телеком-операторы смогут блокировать доступ к веб-сайтам, указанным в специальном списке (стоп-листе).
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить