Украинский «Старлинк» выиграл суд против компании миллиардера Илона Маска

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Украинское ООО «Старлинк» победило в суде первой инстанции SpaceX Илона Маска. Детали судебного процесса будут опубликованы позже. Об этом сообщает издание dev.ua.

В октябре 2022 года стало известно, что SpaceX подала иск на украинскую компанию ООО «Старлинк» и «Укрпатент» с целью досрочного прекращения действия товарного знака «Старлинк» — Starlink.

Оказалось, что украинский бренд Starlink существует уже очень давно. Заявку на его регистрацию украинское ООО «Старлинк» подало еще в марте 2010 года, а сама регистрация знака состоялась в феврале 2011. Основателем ООО «Старлинк» является Сергей Дулицкий.

Судебный процесс со SpaceX длился много месяцев. Юристы компании Маска требовали от ООО «Старлинк» передачи товарного знака в пользу американского Starlink по причине того, что Starlink является «всемирно известным брендом».

Добавим, что дочерняя компания SpaceX – ООО «Старлинк Юкрейн» – появилась в Украине в апреле 2022 года, и начала предоставлять услуги спутникового интернета после начала войны. Несмотря на это, право на товарный знак Starlink в Украине сохраняется за украинской компанией «Старлинк».

Редакция Mediasat дополнит эту новость, как только появятся подробности.

Напомним, недавно Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире.