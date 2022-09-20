Венгрия хочет бороться против телепиратов с помощью DDOS-атак

В Венгерской ассоциации связи (MKSZ) предложили применить «IT-оружие 21-го столетия» – легальные DDOS-атаки – для решения проблемы пиратства в сфере линейного вещания и VOD. Об этом пишет издание Broadband TV News.

В заявлении ассоциации говорится, что нелегальные компании используют возможности современных технологий высокоскоростного интернета для продажи своих услуг в формате OTT/IPTV за определённую плату, лишая тем самым законных правообладателей и государство миллионов венгерских форинтов в год. В MKSZ добавляют, что, хотя такое пиратство согласно действующему законодательству карается лишением свободы сроком до двух лет, обнаружить его очень трудно.

За последние годы члены ассоциации сообщили властям о более чем сотне нелегальных дистрибьюторов контента, многие из которых до сих пор находятся под следствием. Однако, по состоянию на сегодняшний день до конца было доведено лишь одно дело, злоумышленника приговорили к одному году условно и обязали его возместить нанесённый ущерб.

В MKSZ выступают с инициативой проведения дискуссии в формате круглого стола с участием представителей всех отечественных стейкхолдеров (законодателей, владельцев авторского и смежных прав, интернет-провайдеров, телерадиокомпаний), где предлагается рассмотреть возможность эффективного решения проблемы путём внедрения соответствующих элементов правовой гарантии, а именно применение DDOS-атак.

Это можно сделать законно и прозрачно на международном уровне путём выделения определённого диапазона адресов IPv4/IPv6 для организации легальных и зарегистрированных DDOS-атак и предоставления им статуса общего доступа.

Уполномоченный орган власти должен назначить соответствующую профессиональную организацию, которая получит право – при условии обеспечения необходимого уровня официального надзора и контроля – после предварительного экспертного расследования на основе отчёта заинтересованной стороны, имеющей соответствующие юридические полномочия, проводить легальные DDOS-атаки на IP-адреса выявленных незаконных служб, запущенных из авторизованного диапазона адресов DDOS. Это ухудшило бы качество услуг, предоставляемых нелегальным дистрибьютором, и испортило бы пользователям впечатление от просмотра, поскольку незаконный контент стал бы недоступен или доступен лишь периодически для подписчиков нелегальной услуги.

Заявление MKSZ завершается словами о том, что MKSZ приглашает Венгерскую ассоциацию электронных вещателей (MEME), представляющую интересы владельцев прав на большинство отечественных телевизионных каналов, и её членов начать профессиональные консультации по этой теме и предоставить возможность организовать первую встречу, а также по возможности проинформировать широкую общественность об инициативе, которую она начинает во имя борьбы с нелегальной речью.

В MKSZ рекомендуют пригласить на начальный раунд консультаций представителей следующих дополнительных организаций: IM, NAV, TIM, NMHH, Национальный институт киберзащиты, ProArt, Artisjus, Filmjus, EJI/Mahasz, ISZT и MKHSZ.

Ранее мы сообщали, что первые шесть месяцев 2022 года ознаменовались значительным ростом DDoS-активности по всему миру.