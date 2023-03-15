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Amazon показала спутниковые терминалы Project Kuiper: вот как они выглядят

НовостиСпутниковая связь
Фото: Amazon
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В компании Amazon объявили о разработке линейки клиентских терминалов для сети широкополосного спутникового Интернет-доступа Project Kuiper.

Что известно о клиентских терминалах

Стандартный терминал имеет площадь примерно 70 квадратных сантиметров, толщину в 2,5 см и весит менее 2,3 кг (без монтажного кронштейна). Согласно информации, предоставленной Amazon, данная модель сможет обеспечивать скорость передачи данных до 400 Мбит/сек и будет стоить менее 400 долларов.

Amazon также разрабатывает меньшую модель с размером 45 квадратных сантиметров, которая склонит чашу весов всего на 0,5 кг. Такая мини-версия обеспечит максимальную скорость передачи данных 100 Мбит/сек и может быть идеальной для экономных потребителей или корпоративных клиентов, желающих подключить устройства к Интернету вещей.

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На противоположном конце линейки разместились модели с высокой пропускной способностью, предназначенные для реализации правительственных, телекоммуникационных и корпоративных проектов. В Amazon отмечают, что эта модель размером 7.5 на 11.8 см будет способна обеспечивать скорость передачи данных до 1 Гбит/сек.

Что известно о чипе Prometheus

Клиентские терминалы собираются на специально разработанном чипе базовой полосы, известном под кодовым названием Prometheus. В Amazon заявили, что данный чип сочетает в себе вычислительную мощность модемного чипа 5G. Он похож на те, которые используются в смартфонах. То есть имеют возможности сотовой базовой станции, которая способна управлять тысячами одновременных соединений. Он также имеет способность микроволновой обратной антенны с поддержкой соединения «точка-точка».

Чип Prometheus

Сфера применения чипов Prometheus не ограничивается клиентскими терминалами. В Amazon говорят, что это аппаратное обеспечение можно увидеть в спутниках Project Kuiper и наземных шлюзовых антеннах. При этом оно обеспечивает способность каждого спутника обрабатывать до 1 Тбит/сек трафика.

Что дальше

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Ожидается, что первую серию спутников для системы Project Kuiper запустят на орбиту в первой половине 2024 года. А сама услуга станет доступной для клиентов до конца того же года.

В мае текущего года компания Amazon планирует вывести на орбиту два прототипа спутников – они будут запущены ракетой Vulcan Centaur от United Launch Alliance. Стоимость услуги и то, где она будет доступна, пока не сообщается.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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