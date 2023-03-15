Amazon показала спутниковые терминалы Project Kuiper: вот как они выглядят

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В компании Amazon объявили о разработке линейки клиентских терминалов для сети широкополосного спутникового Интернет-доступа Project Kuiper.

Что известно о клиентских терминалах

Стандартный терминал имеет площадь примерно 70 квадратных сантиметров, толщину в 2,5 см и весит менее 2,3 кг (без монтажного кронштейна). Согласно информации, предоставленной Amazon, данная модель сможет обеспечивать скорость передачи данных до 400 Мбит/сек и будет стоить менее 400 долларов.

Amazon также разрабатывает меньшую модель с размером 45 квадратных сантиметров, которая склонит чашу весов всего на 0,5 кг. Такая мини-версия обеспечит максимальную скорость передачи данных 100 Мбит/сек и может быть идеальной для экономных потребителей или корпоративных клиентов, желающих подключить устройства к Интернету вещей.

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На противоположном конце линейки разместились модели с высокой пропускной способностью, предназначенные для реализации правительственных, телекоммуникационных и корпоративных проектов. В Amazon отмечают, что эта модель размером 7.5 на 11.8 см будет способна обеспечивать скорость передачи данных до 1 Гбит/сек.

Что известно о чипе Prometheus

Клиентские терминалы собираются на специально разработанном чипе базовой полосы, известном под кодовым названием Prometheus. В Amazon заявили, что данный чип сочетает в себе вычислительную мощность модемного чипа 5G. Он похож на те, которые используются в смартфонах. То есть имеют возможности сотовой базовой станции, которая способна управлять тысячами одновременных соединений. Он также имеет способность микроволновой обратной антенны с поддержкой соединения «точка-точка».

Сфера применения чипов Prometheus не ограничивается клиентскими терминалами. В Amazon говорят, что это аппаратное обеспечение можно увидеть в спутниках Project Kuiper и наземных шлюзовых антеннах. При этом оно обеспечивает способность каждого спутника обрабатывать до 1 Тбит/сек трафика.

Что дальше

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Ожидается, что первую серию спутников для системы Project Kuiper запустят на орбиту в первой половине 2024 года. А сама услуга станет доступной для клиентов до конца того же года.

В мае текущего года компания Amazon планирует вывести на орбиту два прототипа спутников – они будут запущены ракетой Vulcan Centaur от United Launch Alliance. Стоимость услуги и то, где она будет доступна, пока не сообщается.