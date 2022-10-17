Amazon запустит прототипы спутников для раздачи интернета в начале следующего года

Amazon надеется конкурировать на рынке спутникового интернета с компаниями SpaceX и OneWeb и имеет амбициозные планы по запуску услуги.

В начале следующего года в компании Amazon планируют запустить в космос два прототипа спутников. Они должны открыть путь к созданию низкоорбитальной спутниковой системы Kuiper для раздачи интернета и конкуренции с проектом Starlink от компании SpaceX.

Спутники планируют вывести на орбиту с помощью ракеты Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) во время первого полета, запланированного на первый квартал 2023 года. Они будут размещены как дополнительный полезный груз. Основным же полезным грузом этой миссии станет лунный посадочный модуль Peregrine, построенный компанией Astrobotic Technology.

В компании Amazon надеялись отправить свои тестовые спутники в космос еще в этом году на борту ракеты, построенной компанией ABL Space Systems. Но этот стартап столкнулся с задержками разработки, поэтому в Amazon решили обратиться в ULA, являющуюся совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

Этот переход был вполне логичным шагом, поскольку компания Amazon уже заключила с ULA контракт на 38 запусков. В ходе этих пусков компания надеется вывести на низкую околоземную орбиту в ближайшие годы большую часть собственного спутникового созвездия.

Однако при первом запуске в космос будут отправлены только тестовые спутники, которые не станут частью спутникового созвездия. Они будут использоваться скорее в качестве прототипов, которые, как утверждают в компании Amazon, позволят специалистам проверить различные части спутниковой сети, а также их способность работать вместе – получая реальные данные из космоса.

«Результаты испытаний, полученные в ходе этой миссии, должны помочь завершить проектирование, а также скорректировать наши планы, связанные с развертыванием на орбите с коммерческой эксплуатацией спутниковой системы, обеспечивающей надежное и доступное широкополосное подключение для клиентов по всему миру», – говорится в заявлении компании.

В компании Amazon планируют создать созвездие из 3236 интернет-спутников, которые будут вращаться на орбите на расстоянии около 600 км от поверхности Земли. То есть, на высоте, близкой к высоте созвездия Starlink от компании SpaceX, которое уже насчитывает более 3000 спутников, а в будущем должно расшириться до более чем 10 000 единиц.

Обе компании также могут столкнуться с конкуренцией со стороны британской OneWeb, которая находится в процессе слияния с французским конкурентом Eutelsat. Объединенная компания планирует создать группировку из более чем 600 спутников, 400 из которых уже находятся на орбите.