Илон Маск начнет тестировать звонки на сотовые телефоны из космоса

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Уже в текущем году компания SpaceX и T-Mobile начнут тестировать возможность совершать звонки на сотовые телефоны через спутниковую сеть Starlink. Об этом CNBC сообщил руководитель компании Илона Маска.

Считается, что рынок услуг передачи данных через космические каналы связи непосредственно на наземные устройства, такие как смартфоны, потенциально прибыльный, поэтому различные спутниковые компании сотрудничают с наземными операторами мобильных сетей или производителями устройства с целью закрытия белых пятен в охвате сигналом всей Земли.

Компания SpaceX и T-Mobile объявили о начале партнёрства в августе прошлого года, пообещав «покончить с существованием мёртвых зон в мобильном покрытии». Тогда же Маск пообещал, что Starlink V2 будет запущен в 2023 году и будет предоставлять услуги непосредственно на мобильные телефоны.

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На сегодняшний день компания SpaceX запустила в космос уже около 4 000 спутников Starlink, а недавно представила более мощные спутники «V2 Mini». По словам компании, они обладают вчетверо большей ёмкостью, чем спутники предыдущего поколения.

Джонатан Гофеллер, вице-президент по корпоративным продажам Starlink в SpaceX, выступая на панельной дискуссии на конференции Satellite 2023 в Вашингтоне, рассказал, что компания SpaceX на своём заводе вблизи Сиэтла производит шесть спутников в день. Также он отметил, что компания больше не выпускает спутники Starlink предыдущей серии 1.5. По его словам, компания также производит «тысячи» пользовательских терминалов в день.

Сегодня у компании SpaceX есть «значительно больше чем 1 миллион» пользователей Starlink, отметил Хофеллер, добавив, что компания преодолела эту веху в декабре. Недавно компания объявила о том, что в 2022 году бизнес Starlink имел «положительные квартальные показатели», и она стремится, чтобы подразделение «зарабатывало деньги» в 2023 году.