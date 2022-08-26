Пятница, 26 августа, 2022

В 2023 году смартфоны смогут напрямую подключаться к спутникам Starlink

НовостиИнтернетСпутниковая связь

Интернет-спутники Starlink второго поколения смогут передавать данные на телефоны оператора T-Mobile в США, сообщает The Verge. 

Спутники Starlink второго поколения, которые запустят в 2023 году, будут передавать данные напрямую на мобильные телефоны оператора T-Mobile в США. Не исключается возможность прямого подключения для абонентов других операторов.

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Илон Маск рассказал, что Starlink V2 смогут использовать среднеполосный спектр PCS T-Mobile. У спутников будут огромные антенны диаметром около 5-6 метров, которые помогут обеспечить связь. Скорость соединения будет составлять от 2 до 4 Мбит/с.

Starlink V2 будут запускаться с помощью новой ракеты Starship компании SpaceX.

Ранее мы сообщали, что цены на услуги Starlink снижаются: в некоторых регионах доступны скидки до 50%.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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