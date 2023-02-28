SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink V2 Mini

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Американская компания SpaceX успешно вывела в космос 21 спутник V2 Mini для сети Starlink. Эти спутники будут поддерживать работу сети во время переходного периода на спутники нового поколения.

SpaceX уже объявила о готовящейся группировке, которая будет состоять из аппаратов Gen 2 Starlink для улучшения качества широкополосного интернета.

First Starlink v2 satellites reach orbit pic.twitter.com/0l08568mJ9 — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2023

Новые спутники Starlink V2 обладают более продвинутыми характеристиками по сравнению с предшественниками. Они работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета. Кроме того они оснащены мощными фазированными антеннами и аргонными двигателями Холла с повышенными тягой и удельным импульсом.

Несмотря на то, что спутники V2 Mini являются меньшими по размеру, они производительнее, чем предыдущие стандартные модели. Это связано с тем, что они используют дополнительное оборудование с поддержкой E-диапазона, что позволяет им обеспечивать в 4 раза большую пропускную способность.

Запуск V2 Mini – это лишь первый этап. SpaceX готовит запуск группировки Gen 2 Starlink, которая должна улучшить качество спутникового интернета. Компания уже вывела на орбиту более 4 тысяч спутников Starlink и получила разрешение на запуск 12 тысяч новых спутников. SpaceX также начала тестирование нового сервиса, который позволит пользователю получать доступ к интернету «практически из любой точки мира». Услуга глобального роуминга будет стоить $200 в месяц, не считая покупки базового комплекта Starlink за $599.

Спутники V2 Mini успешно выведены на орбиту при помощи ракеты-носителя Falcon 9. В будущем SpaceX планирует использовать корабль Starship для вывода новых спутников Starlink на орбиту.

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