Эстонский оператор отключает сеть 3G по всей стране

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Телекоммуникационная компания Telia, предоставляющая услуги мобильной связи на территории Эстонии, начинает отключать сети 3G. Данное решение было принято в связи с планом перехода на более современные стандарты 4G и 5G, – говорится на официальном сайте оператора.

Закрытие сети 3G начнется в конце февраля и продлится до конца текущего года. Отключение будет проходить поэтапно, в разных регионах Эстонии.

Согласно графику, первыми регионами, где начнётся отключение, станут Ляэнемаа, Пярнумаа и Рапламаа. Затем процесс распространится на другие регионы, включая Ярвамаа, Тарту и остальные.

Телекоммуникационная компания Telia просит клиентов обратить внимание на то, что после отключения сети 3G, устройства, подключенные только к этой сети, перестанут работать. Чтобы избежать неудобств, компания предлагает обновить свои устройства до современных моделей, поддерживающих сети 4G и 5G.

Таким образом, Telia начинает переход на более современные стандарты связи, что позволит улучшить качество голосовых услуг и услуг передачи данных. Однако для тех, кто еще пользуется устройствами, подключенными только к сети 3G, необходимо обновить свои устройства, чтобы продолжать пользоваться услугами оператора.

Детальный график отключения сети 3G Telia в различных регионах Эстонии:

28.02.2023 – Ляэнемаа.

31.03.2023 – Пярнумаа и Рапламаа.

30.04.2023 – Харьюмаа.

31.05.2023 – Таллинн.

30.09.2023 – Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Хийумаа и Сааремаа.

31.10.2023 – Вильяндимаа, Йыгевамаа и Ярвамаа.

30.11.2023 – Тарту, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа.

Ранее мы сообщали, что об отключении сетей третьего поколения заявили операторы Греции и Великобритании.