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Великобритания начинает отключать сети 3G: вот что об этом нужно знать

НовостиТелеком
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Сети мобильной связи, построенные по технологии 3G, впервые появившиеся в Великобритании 20 лет назад, стоят на пороге полного исчезновения.

Что произошло

Услуги мобильной связи по технологии 3G предоставляются на территории Великобритании операторами, входящими в состав «Большой Четвёрки» – EE, Three, Vodafone и O2. Однако, по данным медиарегулятора Ofcom, такие сети должны постепенно исчезнуть в течение нескольких ближайших лет. И этот процесс будет запущен уже в начале текущего года.

Сети мобильной связи в стандарте 3G (а, тем более, 2G) построены по старой, не слишком эффективной технологии. Они эксплуатируются в Великобритании с 2003 года и обеспечивают передачу голосовых звонков, текстовых сообщений и данных на низкой скорости. В конечном счете британские операторы начинают отключение таких сетей, дабы освободить место для развёртывания более быстрых и более надёжных сетей в стандарте 5G.

Сроки отключения

В 2021 году правительство Великобритании заключило с операторами мобильных сетей Vodafone, EE, O2 и Three соглашение. Оно предусматривает, что к 2033 году произойдет постепенное прекращение предоставления услуг мобильной связи в стандартах 3G и 2G. Правда, провайдерам была предоставлена возможность свободно выбирать, когда именно они прекратят предоставлять услуги связи по стандартам 3G и 2G в пределах отведённого им периода времени.

  • В Vodafone сообщили о том, что начнут отказываться от предоставления услуг связи в стандарте 3G в начале 2023 года, а окончательно вся сеть 3G будет выключена до декабря 2023 года. При этом компания не планирует отказываться от своей сети 2G вплоть до конечного срока – то есть, до 2033 года.
  • Компания EE также планирует постепенно прекратить предоставлять услуги в стандарте 3G в течение 2023 года, после чего в начале 2024 года будет отключена и сеть. Однако, услуги в стандарте 2G будут отключены «позже в течение десятилетия».
  • Компания Three планирует прекратить предоставление услуг в стандарте 3G до конца 2024 года. При этом компания Three никогда не имела сетей 2G, поскольку она начала свою работу как первая в Великобритании 100%-ная сеть 3G.
  • В компании O2 чётко не озвучили даты, когда будет прекращено предоставление услуги в стандартах 3G и 2G, а также не сообщили о том, произойдёт ли это раньше согласованной крайней даты – 2033 года.

Из всего этого следует, что по состоянию на 2025 год компания O2 будет оставаться единственным провайдером, предоставляющим услуги в стандарте 3G.

Виртуальные мобильные сети, такие как Giffgaff, Tesco Mobile и Smarty, тесно связаны с той или иной сетью «Большой Четвёрки». Соответственно, их услуги в стандарте 3G уйдут в прошлое одновременно с аналогичными услугами материнской сети.

Великобритания – не первая страна, начавшая отказываться от услуг связи в стандартах 3G и 2G. Соединённые Штаты уже отключили все свои сети 3G, а другие страны по всему миру последуют этому же примеру каждая по своему графику.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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