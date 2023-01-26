UARU

UARU

В Греции операторы отключают сети 3G: вот подробности

НовостиТелеком
- Реклама -

На рынке мобильной связи Греции работают три оператора: Nova (ранее известный как Wind Hellas), Vodafone Greece и Cosmote. И все они приняли решение об отключении 3G-сетей. А некоторые из них – даже завершили этот процесс. Ниже все подробности.

Nova отключит 3G в марте

Греческий оператор услуг фиксированной и мобильной связи Nova сообщает о намерении до конца марта полностью отключить свои сети 3G.

Услуги связи в данном стандарте будут постепенно отключаться от региона к региону: процесс начнётся в Македонии и Фракии в середине февраля и завершится в марте в Аттике.

Частотный ресурс, используемый сетями 3G, будет перераспределён для сетей 4G и 5G. При этом в компании отметили, что принадлежащая ей сеть 2G будет продолжать работать, чтобы обеспечить подключение клиентов, использующих старые телефоны.

Добавим, 16 августа 2021 было объявлено, что United Group, которой принадлежит компания Nova, приобрела компанию Wind Hellas примерно за 1 миллиард евро. 2 января 2023 года завершилась процедура поглощения. Таким образом, с 11 января этого года название бренда Wind Hellas было изменено на Nova.

Vodafone Greece начинает выводить из эксплуатации сеть 3G

Компания Vodafone Греция информирует своих клиентов о начале процесса постепенного отключения сети 3G. Как ожидается, он завершится по всей стране в первой половине 2023 года.

Абонентам рекомендуется проверить тип технологии, которую поддерживают их гаджеты (2G, 3G, 4G или 5G), а также тип своей SIM-карты. Это можно будет сделать в любом магазине сети Vodafone. Компания Vodafone гарантирует, что все абоненты, использующие SIM-карты старых типов, в тех же пунктах смогут их немедленно и бесплатно заменить. Доступ в Интернет будет осуществляться через сети 4G и 5G с помощью U-SIM карт. На услуги голосовой связи и обмена сообщениями (SMS) этот процесс не повлияет, поэтому они продолжат работать в обычном режиме.

- Реклама -

Контрактные абоненты, подключенные по программе Kartoprogrammatos, и абоненты услуг предоплаты, подключенные по программе Kartokinitis, которых затронет отключение сетей 3G в том или ином регионе, имеют право расторгнуть свой договор. Они могут сделать это без предупреждения в течение двух месяцев с даты отключения технологии, о которой их проинформируют через SMS-сообщение.

Cosmote уже отключил 3G

Греческая телекоммуникационная компания Cosmote единственный оператор, который уже отключил 3G. Процесс отключения сетей мобильной связи в стандарте 3G был начат в сентябре 2021 года и завершен до конца того же года.

Освобождённый таким образом частотный ресурс используется для расширения сетей 4G и 5G.

В компании Cosmote утверждают, что ее сеть 4G охватывает 99% населения Греции, а охват сетей 5G уже достиг отметки в 80%. Сеть 2G компании продолжает работать для поддержания работы служб голосовой связи и передачи SMS-сообщений.

Недавно мы сообщали, что Великобритания начинает отключение 3G-сетей, а операторы в Соединенных Штатах уже и вовсе остановили работу всех сетей третьего поколения.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Европейская система позиционирования Galileo получила сверхвысокую точность: однако она до сих пор не работает со смартфонами

Точность службы позиционирования Galileo отныне, в зависимости от подключенного устройства, составляет менее 40 сантиметров.
Новости

Проточный аккумулятор на основе солёной воды: революционное решение для хранения энергии

Такой аккумулятор является идеальным решением, которое можно использовать для питания телекоммуникационных башен, – говорят разработчики.
Новости

Великобритания купила корабль для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабелей

Правительство Великобритании приобрело корабль, который будет переоборудован для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабельных линий.
Новости

Норвежский провайдер отключил медные линии связи

Компания подтвердила отключение медных сетей в пресс-релизе, отметив, что последний голосовой звонок в данной сети был сделан 19 декабря 2022 года.
Новости

Великобритания начинает отключать сети 3G: вот что об этом нужно знать

Сети мобильной связи, построенные по технологии 3G, впервые появившиеся в Великобритании 20 лет назад, стоят на пороге полного исчезновения.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить