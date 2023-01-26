В Греции операторы отключают сети 3G: вот подробности

- Реклама -

На рынке мобильной связи Греции работают три оператора: Nova (ранее известный как Wind Hellas), Vodafone Greece и Cosmote. И все они приняли решение об отключении 3G-сетей. А некоторые из них – даже завершили этот процесс. Ниже все подробности.

Nova отключит 3G в марте

Греческий оператор услуг фиксированной и мобильной связи Nova сообщает о намерении до конца марта полностью отключить свои сети 3G.

Услуги связи в данном стандарте будут постепенно отключаться от региона к региону: процесс начнётся в Македонии и Фракии в середине февраля и завершится в марте в Аттике.

Частотный ресурс, используемый сетями 3G, будет перераспределён для сетей 4G и 5G. При этом в компании отметили, что принадлежащая ей сеть 2G будет продолжать работать, чтобы обеспечить подключение клиентов, использующих старые телефоны.

Добавим, 16 августа 2021 было объявлено, что United Group, которой принадлежит компания Nova, приобрела компанию Wind Hellas примерно за 1 миллиард евро. 2 января 2023 года завершилась процедура поглощения. Таким образом, с 11 января этого года название бренда Wind Hellas было изменено на Nova.

Vodafone Greece начинает выводить из эксплуатации сеть 3G

Компания Vodafone Греция информирует своих клиентов о начале процесса постепенного отключения сети 3G. Как ожидается, он завершится по всей стране в первой половине 2023 года.

Абонентам рекомендуется проверить тип технологии, которую поддерживают их гаджеты (2G, 3G, 4G или 5G), а также тип своей SIM-карты. Это можно будет сделать в любом магазине сети Vodafone. Компания Vodafone гарантирует, что все абоненты, использующие SIM-карты старых типов, в тех же пунктах смогут их немедленно и бесплатно заменить. Доступ в Интернет будет осуществляться через сети 4G и 5G с помощью U-SIM карт. На услуги голосовой связи и обмена сообщениями (SMS) этот процесс не повлияет, поэтому они продолжат работать в обычном режиме.

- Реклама -

Контрактные абоненты, подключенные по программе Kartoprogrammatos, и абоненты услуг предоплаты, подключенные по программе Kartokinitis, которых затронет отключение сетей 3G в том или ином регионе, имеют право расторгнуть свой договор. Они могут сделать это без предупреждения в течение двух месяцев с даты отключения технологии, о которой их проинформируют через SMS-сообщение.

Cosmote уже отключил 3G

Греческая телекоммуникационная компания Cosmote единственный оператор, который уже отключил 3G. Процесс отключения сетей мобильной связи в стандарте 3G был начат в сентябре 2021 года и завершен до конца того же года.

Освобождённый таким образом частотный ресурс используется для расширения сетей 4G и 5G.

В компании Cosmote утверждают, что ее сеть 4G охватывает 99% населения Греции, а охват сетей 5G уже достиг отметки в 80%. Сеть 2G компании продолжает работать для поддержания работы служб голосовой связи и передачи SMS-сообщений.

Недавно мы сообщали, что Великобритания начинает отключение 3G-сетей, а операторы в Соединенных Штатах уже и вовсе остановили работу всех сетей третьего поколения.