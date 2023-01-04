В Соединенных Штатах операторы отказались от 3G-связи

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В феврале прошлого года компания AT&T вывела из эксплуатации свои сети 3G, а в марте ликвидацию устаревших сетей начала компания T-Mobile.

Что произошло

Компания Verizon, которая последней среди американских операторов мобильной связи предоставляла услуги по стандарту 3G, с 1 января прекратила работу с этой устаревшей технологией. Точнее, отключение происходило в течение 31 декабря 2022 года. Таким образом история 3G в Соединенных Штатах официально подошла к концу.

Компания AT&T уже прекратила предоставление услуг в стандарте 3G, а оператор T-Mobile приступил к отключению оборудования старых сетей в марте 2022 года.

Как сообщает издание The Verge, компания Verizon предоставила своим абонентам новые смартфоны с поддержкой стандарта LTE. Также были распространены информационные буклеты, в которых подробно разъясняется, что же происходит.

В частности, сообщается, что теперь пользователи 3G-смартфонов смогут звонить только в службу 911 и в отдел поддержки абонентов Verizon.

Напомним, американские операторы впервые заявили о желании отказаться от 3G-сетей еще в 2021 году.

О 3G

Технология беспроводной связи третьего поколения называется 3G. Она предлагает более высокую скорость передачи данных и более высокое качество голосовой связи, чем 2G, 2.5G, GPRS и 2.75G Improved Connection Speeds для сетей GSM Evolutionary. Преемниками данной технологии стали 4G и, наконец, 5G. Однако сегодня во многих странах мира сети в стандарте 3G продолжают работать.