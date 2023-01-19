Sony патентует систему блокировки пиратского контента на смарт-телевизорах и медиаплеерах

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Компания Sony патентует систему, формирующую «антипиратский чёрный список» для смарт-телевизоров и медиаплееров.

Что произошло

Технологический гигант Sony планирует выпустить приложение отслеживания для смарт-телевизоров и устройств воспроизведения потокового контента. Оно будет способно блокировать работу пиратских программ, загруженных со сторонних ресурсов. Об этом сообщает издание Torrentfreak.

Техногигант подал заявку на получение патента на систему, способную блокировать работу пиратских приложений на телевизорах и устройствах для воспроизведения потокового контента. Вероятнее всего, она будет работать на Android TV, поскольку компания использует эту платформу в своих смарт-телевизорах.

Как работает новая система

Согласно информации от самой компании, приложение «монитор» на системном уровне содержит список для блокировки известных пиратских сетевых ресурсов в форме URL- и IP-адресов. Благодаря этому монитор сможет идентифицировать приложения от сторонних разработчиков.

Ожидается, что после идентификации приложение мониторинга будет блокировать запуск программ сторонних разработчиков, тормозить их работу, портя тем самым ощущение от взаимодействия с ними. Или же приостанавливать воспроизведение контента через нерегулярные промежутки времени.

Правда, речь идёт лишь о патенте, поэтому ещё не совсем понятно, действительно ли данная антипиратская функция будет внедрена на коммерческих устройствах Sony. Всё это также вызывает немало вопросов. Например, будет ли данное программное обеспечение потреблять слишком много системных ресурсов, вызывая тем самым задержку работы Android TV.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси легализовали пиратство фильмов, музыки и программного обеспечения на законодательном уровне.