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Sony патентует систему блокировки пиратского контента на смарт-телевизорах и медиаплеерах

НовостиТехнологии
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Компания Sony патентует систему, формирующую «антипиратский чёрный список» для смарт-телевизоров и медиаплееров.

Что произошло

Технологический гигант Sony планирует выпустить приложение отслеживания для смарт-телевизоров и устройств воспроизведения потокового контента. Оно будет способно блокировать работу пиратских программ, загруженных со сторонних ресурсов. Об этом сообщает издание Torrentfreak.

Техногигант подал заявку на получение патента на систему, способную блокировать работу пиратских приложений на телевизорах и устройствах для воспроизведения потокового контента. Вероятнее всего, она будет работать на Android TV, поскольку компания использует эту платформу в своих смарт-телевизорах.

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Как работает новая система

Согласно информации от самой компании, приложение «монитор» на системном уровне содержит список для блокировки известных пиратских сетевых ресурсов в форме URL- и IP-адресов. Благодаря этому монитор сможет идентифицировать приложения от сторонних разработчиков.

Ожидается, что после идентификации приложение мониторинга будет блокировать запуск программ сторонних разработчиков, тормозить их работу, портя тем самым ощущение от взаимодействия с ними. Или же приостанавливать воспроизведение контента через нерегулярные промежутки времени.

Правда, речь идёт лишь о патенте, поэтому ещё не совсем понятно, действительно ли данная антипиратская функция будет внедрена на коммерческих устройствах Sony. Всё это также вызывает немало вопросов. Например, будет ли данное программное обеспечение потреблять слишком много системных ресурсов, вызывая тем самым задержку работы Android TV.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси легализовали пиратство фильмов, музыки и программного обеспечения на законодательном уровне.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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