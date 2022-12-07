UARU

UARU

Представлен Android 13 для телевизоров: что в нем нового?

НовостиТехнологии
- Реклама -
В Google анонсировали выпуск Android TV 13 – узнайте о новых функциях этой операционной системы.

Что произошло

В компании Google анонсировали выпуск системы Android 13 для телевизоров – последней версии операционной системы Android TV. Свежий релиз содержит много обновлений, улучшающих производительность работы системы и удобство в использовании. Это в свою очередь поможет разработчикам создавать интересные приложения для новых поколений телевизоров. Вот что нового предусмотрено в системе Android 13 для телевизоров.

Медиа, производительность и качество

В Android 13 добавлены новые API для большого экрана. Они должны помочь разработчикам создавать приложения, работающие одинаково хорошо на всех типах устройств.

  • Приложения могут использовать предварительную маршрутизацию аудио для определения маршрутизированного устройства и поддерживаемых форматов перед созданием аудиодорожки.
  • Пользователь может управлять желаемым разрешением и частотой обновления на поддерживаемых источниках HDMI.
  • Улучшение управления питанием в режиме ожидания с низким потреблением электроэнергии.

Удобство и возможности управления

  • Элементы управления конфиденциальностью системы отражают положение аппаратных переключателей, обеспечивающих отключение звука.
  • На пульте дистанционного управления обновлены элементы управления доступом к микрофону помощника.
  • Глобальные настройки звука для всех приложений.
  • Новый API раскладок клавиатуры позволяет выбирать между различными языковыми раскладками для внешних клавиатур.

HDMI и тюнер

  • Улучшена обработка состояния исходного устройства HDMI.
  • Улучшена работа опции выбора языка для источников сигнала HDMI.
  • Тюнер HAL 2.0 с улучшенной производительностью, двойным тюнером и поддержкой многоуровневого ISDB-T.
  • Эта база дает основу для случаев использования интерактивного телевидения в качестве расширения TIF.

Доступность

Новая версия уже доступна как для ADT-3, так и для эмулятора Android TV. Потому разработчики могут проводить тесты как на Google TV, так и на обычном интерфейсе Android TV. Дополнительную информацию о функциях Android 13 TV можно получить на сайте разработчиков ОС Android TV.

Представляя систему Android 13, компания Google написала в своем блоге следующее:

В систему Android 13 были добавлены дополнительные настройки для улучшения взаимодействия с пользователем и повышения совместимости с телевизионными устройствами. Среди главных особенностей этого релиза – улучшение производительности и качества, а также дальнейшее усовершенствование способов взаимодействия пользователей с Android TV».

В Google заявили, что с мая 2023 для Android TV и Google TV необходимо будет объединять приложения в пакеты в формате Android App Bundle (AAB).

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Disney Channel окончательно уходит из России 

Телеканал Disney Channel покидает российский рынок после 12-ти лет официальной работы на нем. Его заменит телеканал «Солнце».
Новости

Киевстар восстановил сеть фиксированного интернета в Изюме

Телекоммуникационная компания Киевстар завершила восстановление сети фиксированного интернета в городе Изюм Харьковской области.
Новости

«Любов для батьків»: Киевстар презентовал новый тариф

Новый тариф «Любов для батьків» имеет сниженную стоимость услуг по сравнению с другими тарифными планами мобильного оператора.
Новости

Илон Маск представил Starshield – защищенную спутниковую связь для военных

Спутники Starshield будут иметь на борту отказоустойчивые криптографические системы для безопасной обработки данных и установления защищенных каналов связи.
Статьи

Этот месяц в истории технологий: Декабрь

С первым месяцем зимы в истории развития технологий связано несколько важных событий. Предлагаем более подробно ознакомиться со всеми выдающимися датами месяца.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить