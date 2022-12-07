В Google анонсировали выпуск Android TV 13 – узнайте о новых функциях этой операционной системы.
Что произошло
В компании Google анонсировали выпуск системы Android 13 для телевизоров – последней версии операционной системы Android TV. Свежий релиз содержит много обновлений, улучшающих производительность работы системы и удобство в использовании. Это в свою очередь поможет разработчикам создавать интересные приложения для новых поколений телевизоров. Вот что нового предусмотрено в системе Android 13 для телевизоров.
Медиа, производительность и качество
В Android 13 добавлены новые API для большого экрана. Они должны помочь разработчикам создавать приложения, работающие одинаково хорошо на всех типах устройств.
- Приложения могут использовать предварительную маршрутизацию аудио для определения маршрутизированного устройства и поддерживаемых форматов перед созданием аудиодорожки.
- Пользователь может управлять желаемым разрешением и частотой обновления на поддерживаемых источниках HDMI.
- Улучшение управления питанием в режиме ожидания с низким потреблением электроэнергии.
Удобство и возможности управления
- Элементы управления конфиденциальностью системы отражают положение аппаратных переключателей, обеспечивающих отключение звука.
- На пульте дистанционного управления обновлены элементы управления доступом к микрофону помощника.
- Глобальные настройки звука для всех приложений.
- Новый API раскладок клавиатуры позволяет выбирать между различными языковыми раскладками для внешних клавиатур.
HDMI и тюнер
- Улучшена обработка состояния исходного устройства HDMI.
- Улучшена работа опции выбора языка для источников сигнала HDMI.
- Тюнер HAL 2.0 с улучшенной производительностью, двойным тюнером и поддержкой многоуровневого ISDB-T.
- Эта база дает основу для случаев использования интерактивного телевидения в качестве расширения TIF.
Доступность
Новая версия уже доступна как для ADT-3, так и для эмулятора Android TV. Потому разработчики могут проводить тесты как на Google TV, так и на обычном интерфейсе Android TV. Дополнительную информацию о функциях Android 13 TV можно получить на сайте разработчиков ОС Android TV.
Представляя систему Android 13, компания Google написала в своем блоге следующее:
В систему Android 13 были добавлены дополнительные настройки для улучшения взаимодействия с пользователем и повышения совместимости с телевизионными устройствами. Среди главных особенностей этого релиза – улучшение производительности и качества, а также дальнейшее усовершенствование способов взаимодействия пользователей с Android TV».
В Google заявили, что с мая 2023 для Android TV и Google TV необходимо будет объединять приложения в пакеты в формате Android App Bundle (AAB).