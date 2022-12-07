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В Google анонсировали выпуск Android TV 13 – узнайте о новых функциях этой операционной системы.

Что произошло

В компании Google анонсировали выпуск системы Android 13 для телевизоров – последней версии операционной системы Android TV. Свежий релиз содержит много обновлений, улучшающих производительность работы системы и удобство в использовании. Это в свою очередь поможет разработчикам создавать интересные приложения для новых поколений телевизоров. Вот что нового предусмотрено в системе Android 13 для телевизоров.

Медиа, производительность и качество

В Android 13 добавлены новые API для большого экрана. Они должны помочь разработчикам создавать приложения, работающие одинаково хорошо на всех типах устройств.

Приложения могут использовать предварительную маршрутизацию аудио для определения маршрутизированного устройства и поддерживаемых форматов перед созданием аудиодорожки.

Пользователь может управлять желаемым разрешением и частотой обновления на поддерживаемых источниках HDMI.

Улучшение управления питанием в режиме ожидания с низким потреблением электроэнергии.

Удобство и возможности управления

Элементы управления конфиденциальностью системы отражают положение аппаратных переключателей, обеспечивающих отключение звука.

На пульте дистанционного управления обновлены элементы управления доступом к микрофону помощника.

Глобальные настройки звука для всех приложений.

Новый API раскладок клавиатуры позволяет выбирать между различными языковыми раскладками для внешних клавиатур.

HDMI и тюнер

Улучшена обработка состояния исходного устройства HDMI.

Улучшена работа опции выбора языка для источников сигнала HDMI.

Тюнер HAL 2.0 с улучшенной производительностью, двойным тюнером и поддержкой многоуровневого ISDB-T.

Эта база дает основу для случаев использования интерактивного телевидения в качестве расширения TIF.

Доступность

Новая версия уже доступна как для ADT-3, так и для эмулятора Android TV. Потому разработчики могут проводить тесты как на Google TV, так и на обычном интерфейсе Android TV. Дополнительную информацию о функциях Android 13 TV можно получить на сайте разработчиков ОС Android TV.

Представляя систему Android 13, компания Google написала в своем блоге следующее:

В систему Android 13 были добавлены дополнительные настройки для улучшения взаимодействия с пользователем и повышения совместимости с телевизионными устройствами. Среди главных особенностей этого релиза – улучшение производительности и качества, а также дальнейшее усовершенствование способов взаимодействия пользователей с Android TV».

В Google заявили, что с мая 2023 для Android TV и Google TV необходимо будет объединять приложения в пакеты в формате Android App Bundle (AAB).