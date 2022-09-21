Украинская связь появилась ещё в нескольких освобождённых населённых пунктах Харьковщины и Херсонщины

lifecell и Vodafone Ukraine рассказали, где инженерам удалось восстановить связь.

Абоненты Vodafone снова могут воспользоваться услугами оператора в двух населённых пунктах Херсонской области. В частности, речь идёт о пгт.Белая Криница и Нововоронцовка Бериславского района.

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В то же время оператор сотовой связи lifecell сообщил о возобновлении сети в деокупированном городе Изюм Харьковской области. Ранее здесь также появилась связь от Vodafone.

Напомним, недавно глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга Европейского Союза.