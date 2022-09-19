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Vodafone возобновляет работу сети на Харьковщине

НовостиТелеком

Сотовый оператор Vodafone возобновил работу сети в 7 населенных пунктах Харьковской области. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе провайдера.

На сегодняшний день связь Vodafone удалось запустить в Балаклее и Купянске. Также сеть возобновлена в таких освобожденных городах и селах Харьковской области:

  • Шевченково.
  • Волчанск.
  • Волохов Яр.
  • Великий Бурлук.
  • Изюм.

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Инженеры Vodafone работают над увеличением ёмкости и усилением сети в упомянутых населенных пунктах, а также восстановлением мобильной связи в других освобожденных населенных городах и сёлах Харьковщины.

Ранее стало известно, что в освобожденной Балаклее появилась связь от Киевстар и lifecell.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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