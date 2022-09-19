Vodafone возобновляет работу сети на Харьковщине

Сотовый оператор Vodafone возобновил работу сети в 7 населенных пунктах Харьковской области. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе провайдера.
На сегодняшний день связь Vodafone удалось запустить в Балаклее и Купянске. Также сеть возобновлена в таких освобожденных городах и селах Харьковской области:
- Шевченково.
- Волчанск.
- Волохов Яр.
- Великий Бурлук.
- Изюм.
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Инженеры Vodafone работают над увеличением ёмкости и усилением сети в упомянутых населенных пунктах, а также восстановлением мобильной связи в других освобожденных населенных городах и сёлах Харьковщины.
Ранее стало известно, что в освобожденной Балаклее появилась связь от Киевстар и lifecell.