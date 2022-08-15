Вторник, 16 августа, 2022

Молдова вывела c Международной космической станции первый спутник в открытый космос

НовостиСпутниковая связь

12 августа Республика Молдова успешно вывела c Международной космической станции (МКС) в открытый космос свой первый спутник. Это достижение стало возможным благодаря поддержке Управления ООН по освоению космического пространства (UNOOSA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в рамках программы KiboCUBE. Программа является частью инициативы «Доступ к космосу для всех» и позволяет командам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой разрабатывать и выводить с МКС на орбиту малые спутники (CubeSat).

Малый спутник-кубсат TUMnanoSAT был изготовлен Техническим Университетом Молдовы (TUM), выбранным в 4-м раунде программы KiboCUBE. Основной целью миссии является демонстрация технологии в разных модулях и подсистемах CubeSat. Будет проверено поведение датчиков и получен опыт по организации спутниковой связи, управление системой солнечного электропитания и долговечность электронных компонентов.

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Благодаря разработке и эксплуатации TUMnanoSAT, в TUM надеются привлечь молодежь Молдовы к получению образования в области естественных наук (STEM) и стимулировать научные исследования в сфере изучения космоса. Прекрасные результаты миссии могут способствовать дальнейшему развитию космической науки в стране для поддержки социально-экономического развития.

Спутник TUMnanoSAT стал уже четвертым малым спутником CubeSat, выведенным в космос в рамках программы KiboCUBE за последние пять лет. Перед этим на орбиту отправились спутники из Кении, Гватемалы и Маврикия. Лауреаты из других учреждений тоже неплохо продвигаются в своих проектах, и это заставляет партнеров надеяться, что уже не за горами – запуск еще одного спутника в рамках программы KiboCUBE.

Исполняющий обязанности директора UNOOSA Никлас Гедман отмечает: «Мы были счастливы узнать о том, что первый молдавский спутник уже находится в космосе, следовательно, упорный труд команды TUM получил свои результаты. Все это было бы невозможно без постоянной поддержки со стороны JAXA. Мы благодарны своим партнерам, благодаря которым мы можем вместе заполнять разрыв возможностей в этом секторе. Мы надеемся увидеть еще больше раундов в будущем, что позволит нам совместными усилиями предложить эту уникальную возможность еще большему количеству стран. И поскольку этот опыт создает перспективы для увеличения в Молдове объема деятельности, связанной с космосом, будьте уверены, что в UNOOSA готовы поддержать вас».

Генеральный директор Управления технологий космических полетов человека JAXA Сасаки Хироши сказал: «Мне очень приятно, что JAXA успешно вывела на орбиту первый спутник из Молдовы – TUMnanoSAT, выпущенный из модуля Kibo на МКС. Для нас было большой честью приглашение принять участие в проекте, который вовлекает Молдову в сообщество космических государств. Мы хотим выразить уважение UNOOSA и TUM за все их усилия. На TUMnanoSAT возложен ряд важных миссий, среди которых, в частности, демонстрация технологий различных датчиков, и я желаю успехов в проведении этих экспериментов. Мы хотим, чтобы опыт разработки и работа с TUMnanoSAT привели к дальнейшему развитию молдавской космической деятельности, и мы искренне надеемся на то, что сможем снова сотрудничать с Молдовой в ближайшее время. Поздравляем!».

Бостан Виорель, профессор и ректор TUM, сказал: «Запуск в космос молдавского наноспутника TUMnanoSAT, разработанного и изготовленного в Техническом университете Молдовы, является первым опытом нашего учреждения и страны в целом в сфере освоения космоса. Это большое достижение подчеркивает ценный потенциал Технического университета Молдовы. Таким образом, мы доказали, что инженерия является перспективной отраслью, которую можно изучать дома, внося свой вклад в развитие космической науки и технологий Молдовы, как на благо академического сообщества, так и всей страны».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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