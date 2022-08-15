Молдова вывела c Международной космической станции первый спутник в открытый космос

12 августа Республика Молдова успешно вывела c Международной космической станции (МКС) в открытый космос свой первый спутник. Это достижение стало возможным благодаря поддержке Управления ООН по освоению космического пространства (UNOOSA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) в рамках программы KiboCUBE. Программа является частью инициативы «Доступ к космосу для всех» и позволяет командам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой разрабатывать и выводить с МКС на орбиту малые спутники (CubeSat).

Малый спутник-кубсат TUMnanoSAT был изготовлен Техническим Университетом Молдовы (TUM), выбранным в 4-м раунде программы KiboCUBE. Основной целью миссии является демонстрация технологии в разных модулях и подсистемах CubeSat. Будет проверено поведение датчиков и получен опыт по организации спутниковой связи, управление системой солнечного электропитания и долговечность электронных компонентов.

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Благодаря разработке и эксплуатации TUMnanoSAT, в TUM надеются привлечь молодежь Молдовы к получению образования в области естественных наук (STEM) и стимулировать научные исследования в сфере изучения космоса. Прекрасные результаты миссии могут способствовать дальнейшему развитию космической науки в стране для поддержки социально-экономического развития.

Спутник TUMnanoSAT стал уже четвертым малым спутником CubeSat, выведенным в космос в рамках программы KiboCUBE за последние пять лет. Перед этим на орбиту отправились спутники из Кении, Гватемалы и Маврикия. Лауреаты из других учреждений тоже неплохо продвигаются в своих проектах, и это заставляет партнеров надеяться, что уже не за горами – запуск еще одного спутника в рамках программы KiboCUBE.

Исполняющий обязанности директора UNOOSA Никлас Гедман отмечает: «Мы были счастливы узнать о том, что первый молдавский спутник уже находится в космосе, следовательно, упорный труд команды TUM получил свои результаты. Все это было бы невозможно без постоянной поддержки со стороны JAXA. Мы благодарны своим партнерам, благодаря которым мы можем вместе заполнять разрыв возможностей в этом секторе. Мы надеемся увидеть еще больше раундов в будущем, что позволит нам совместными усилиями предложить эту уникальную возможность еще большему количеству стран. И поскольку этот опыт создает перспективы для увеличения в Молдове объема деятельности, связанной с космосом, будьте уверены, что в UNOOSA готовы поддержать вас».

Генеральный директор Управления технологий космических полетов человека JAXA Сасаки Хироши сказал: «Мне очень приятно, что JAXA успешно вывела на орбиту первый спутник из Молдовы – TUMnanoSAT, выпущенный из модуля Kibo на МКС. Для нас было большой честью приглашение принять участие в проекте, который вовлекает Молдову в сообщество космических государств. Мы хотим выразить уважение UNOOSA и TUM за все их усилия. На TUMnanoSAT возложен ряд важных миссий, среди которых, в частности, демонстрация технологий различных датчиков, и я желаю успехов в проведении этих экспериментов. Мы хотим, чтобы опыт разработки и работа с TUMnanoSAT привели к дальнейшему развитию молдавской космической деятельности, и мы искренне надеемся на то, что сможем снова сотрудничать с Молдовой в ближайшее время. Поздравляем!».