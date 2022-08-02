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Среда, 3 августа, 2022

Укртелеком восстанавливает услугу телевидения в партнерстве с MEGOGO

НовостиТелевидение

Укртелеком предоставил своим абонентам доступ к услугам медиасервиса MEGOGO для просмотра ТВ, видео и спортивных трансляций.

Пока происходит постепенное предоставление доступа тем абонентам, которые до 22 июля пользовались услугой «Интерактивное телевидение». Напомним, что эта услуга была отключена из-за прекращения работы видеосервиса OLL.TV.

Как будет происходить переключение

Переключение абонентов начинается с сегодняшнего дня и продлится несколько дней. Клиенты получат персональные смс-сообщения, после чего они будут автоматически подключены к тарифному плану «Легкий».

Сервис будет предоставляться бесплатно до 20 августа 2022 года. После 20 августа стоимость пакета будет составлять 99 грн/мес с НДС.

Как пользоваться новой услугой

Для использования сервиса телевидения абонентам Укртелекома не нужно менять ТВ-приставки. Если у клиента приставка MAG-255, ему нужно включить ее в интернет от Укртелекома и подождать загрузки в течение минуты. Если у клиента другое устройство (андроид-приставка, смарт ТВ, смартфон, ноутбук), то нужно загрузить приложение MEGOGO (если оно еще не установлено) и ввести логин/пароль, которые Укртелеком направит в персональном смс-сообщении.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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