Интерактивное телевидение от Укртелекома вынужденно прекращает свою работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании по корпоративным коммуникациям Михаил Шуранов.

«Наш технологический партнер – сервис OLL.TV – приостанавливает трансляцию каналов и предоставление услуг собственным потребителям, и поэтому Укртелеком вынужден прекратить предоставление услуги Интерактивное телевидение («Интерактивное TV» и «TV Бизнес»), технологически базирующейся на платформе OLL.TV», – заявил Михаил Шуранов.

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Господин Шуранов также добавил, что тарификация услуги Интерактивное телевидение и аренда оборудования (при наличии) прекращается с 22 июля 2022 года. Соответствующий перерасчёт стоимости предоставленных услуг будет отражен в счетах за июль.

«Прошу прощения у клиентов услуги за неудобства. Мы уже ищем новый современный телевизионный сервис для пользователей нашего интернета», – резюмировал директор Укртелеком по корпоративным коммуникациям.

Компания «Укртелеком» запустила новую услугу «Интерактивное TV» для своих абонентов безлимитного интернета в июле 2014 года. Интерактивное TV было создано совместно с OLL.TV (сервис цифрового телевидения компании «Диджитал Скринз») на партнерской основе.

Напомним, 22 июля украинский сервис интернет-телевидения и доступа к видеотеке OLL.TV сообщил о прекращении работы.