Украинский сервис интернет-телевидения и доступа к видеотеке OLL.TV сообщил о прекращении работы. Сервис входит в Медиа Группу Украина, которая принадлежит Ринату Ахметову.

В сообщении на официальном сайте говорится:

«22 июля в 23:00 сервис OLL.TV приостанавливает трансляцию телеканалов и предоставление услуг абонентам в связи со вступлением в силу дискриминационного закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое и политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)».

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21 июля на своём заседании Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию аннулировал спутниковую лицензию платформы Xtra TV (ООО «Экстра-ТВ»). Это связано с тем, что холдинг СКМ Рината Ахметова сдал в Нацсовет все лицензии принадлежащего ему медиабизнеса.

Ранее в OLL.TV заявляли, что продолжат работу в прежнем режиме, несмотря на сдачу лицензии.

Напомним, OLL.TV был запущен в 2012 году и работал как онлайн-кинозал, предлагая зрителям лицензионные фильмы и сериалы в рамках платной подписки. Осенью 2014 года компания Digital Screens, входящая в холдинг «Медиа Группа Украина», провела полномасштабный перезапуск сервиса, превратив его во всеобъемлющий развлекательный продукт на базе цифрового телевидения. Новый OLL.TV объединил в себе интерактивное цифровое телевидение и видеотеку фильмов, сериалов и телешоу. Летом 2019 года OLL.TV стал первым лицензированным OTT-провайдером в Украине. В сентябре 2021 года OLL.TV пережил второе обновление: был произведёт редизайн, улучшено качество картинки и увеличена библиотека контента.