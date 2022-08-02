Подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины

Раздел с подкастами доступен только в мобильной версии Spotify, сообщает liga.net.

Компания не делала никаких официальных заявлений, на появление нового раздела обратили внимание пользователи — он загрузился автоматически.

Сервис Spotify запустился в Украине в 2020 году, однако украинские пользователи могли там только прослушивать музыку — подкасты не работали долгое время.

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Spotify — стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей. На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Океании. С апреля сервис не работает в России.

Ранее мы сообщали, что TikTok запускает собственный музыкальный сервис.