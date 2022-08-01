TikTok запускает собственный музыкальный сервис

Китайская компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, готовится к запуску собственного музыкального сервиса, который в перспективе составит конкуренцию Spotify, Apple Music и другим подобным платформам.

Будущий сервис будет называться TikTok Music, в нем пользователи смогут покупать, воспроизводить, делиться и загружать музыку. Также обещают добавить радио, аудиоэфиры и подкасты.

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Зарубежные издания усматривают в TikTok Music серьезного конкурента для Spotify и Apple Music, поскольку оригинальная платформа с короткими роликами является на сегодняшний день самой популярной в мире. В то же время отмечается, что 75% пользователей TikTok открывают для себя новых исполнителей и музыку с помощью платформы.

Ранее мы сообщали, что TikTok ограничит доступ к контенту для несовершеннолетних пользователей.