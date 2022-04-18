Российские пользователи больше не смогут скачать Spotify в App Store и Google Play.

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Глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 18 апреля 2022 года для российских пользователей официально ограничен доступ к загрузке приложения Spotify из App Store и Google Play.

Сервис был официально запущен в РФ 15 июля 2020 года.

25 марта 2022 года Spotify сообщил о прекращении своей деятельности на территории России. Уход аудиосервиса из страны связан с принятым в РФ законом, который предусматривает уголовную ответственность за распространение «ложной» (по мнению российского правительства) информации об армии России.