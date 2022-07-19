Во многих странах приложение заменит традиционный Google Pay.

Как пользоваться приложением

В Google Wallet можно хранить банковские карты, карты лояльности, сертификат о прививке от Covid-19, проездные и другие документы. В будущем в приложение можно будет добавить удостоверение личности и водительские права.

Также с помощью него можно расплачиваться в магазинах, где принимают Google Pay.

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В каких странах доступно

Компания уже начала разворачивать приложение в 39 странах, в ближайшие несколько дней оно появится и у пользователей из Украины.

Во многие странах Wallet заменит Google Pay вместе с обновлением приложения, но, например, в США и Сингапуре будут работать два приложения: в Wallet можно будет хранить карты, через Pay — расплачиваться.

Google анонсировала выход Wallet в мае 2022 на конференции I/O для разработчиков. Раньше у компании уже было приложение с таким названием — оно существовало с 2011 года. В 2015-м компания запустила Android Pay, а в 2018-м объединила его и Wallet в Google Pay.

Ранее мы сообщали, что Google оштрафовали на 20 млрд рублей за отказ удалить «запрещенную в России информацию».