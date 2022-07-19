Штраф назначил Московский суд, сумма составляет 10% от выручки Google и аффилированных с ним компаний, имеющихся на учете в налоговых инспекциях РФ.
Пока постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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Штраф стал уже вторым для Google в РФ за последний год. В декабре 2021 года суд решил взыскать с корпорации в России около 7,2 млрд рублей.
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В июне Роскомнадзор составил новый протокол на Google – за повторное неудаление материалов на YouTube, в которых «обнаружили недостоверную информацию о ходе специальной военной операции в Украине».
Ранее мы сообщали, что Google обвиняют в передаче данных украинцев подсанкционной российской компании.