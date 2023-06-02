Google прекращает поддержку Chromecast десятилетней давности

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Несмотря на прекращение поддержки Chromecast первого поколения со стороны Google, устройство, тем не менее, продолжит работать.

В 2013 году компания Google представила Chromecast – небольшой потоковый донгл, позволяющий пользователям воспроизводить или транслировать на большом экране видео либо музыку со своих телефонов и других девайсов. Устройство подключается к порту HDMI телевизора и добавляет ему несколько функций.

Однако, после недавнего обновления страницы службы поддержки Google на ней появилась информация о том, что поддержка Chromecast первого поколения официально прекращена и, соответственно, устройство больше не будет получать обновления программного обеспечения или патчи безопасности. Технологический гигант также сообщил о том, что больше не будет оказывать техническую поддержку пользователям устройства и отметил, что они могут столкнуться с ухудшением производительности работы донгла.

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Донгл Chromecast первого поколения представляет собой портативное устройство, выглядящее как ключ, содержащий порт HDMI на одном конце, порт микро-USB для питания на другом конце и логотип «Google Chrome» сверху. Донгл, впервые представленный десять лет назад, мог транслировать видео в формате HD и имел 2 Гб флэш-памяти и 512 МБ оперативной памяти. Последнее обновление для Chromecast образца 2013 года было выпущено в ноябре прошлого года. Оно стало первым за последние три года и обеспечило улучшение производительности его работы и исправление некоторых багов.

С 2013 года компания Google постоянно совершенствовала свое устройство, выпустив на рынок донгл второго и третьего поколения в 2016 и 2018 годах соответственно. Последняя на сегодняшний день версия устройства – Chromecast с Google TV (HD) была выпущена в сентябре прошлого года и представила интерфейс Google TV на базе Android 10. Он имеет 8 Гб памяти и, в отличие от оригинального Chromecast, является автономным устройством со специальным пультом дистанционного управления.