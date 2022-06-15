Мессенджер Google Talk официально прекращает работу

Google объявила о прекращении работы собственного мессенджера Talk, который был запущен ещё в 2005 году.

На начальном этапе развития сервиса разработчики регулярно добавляли в Talk новые функции, но последние несколько лет мессенджер не пользовался популярностью.

В сообщении на странице поддержки платформы сказано, что Google сворачивает работу сервиса и больше не будет поддерживать его, в том числе в приложениях сторонних разработчиков. Пользователям, которые продолжают использовать Talk, рекомендуется перейти на Google Chat, ещё один мессенджер компании.

Напомним, Talk появился в 2005 году и предоставлял возможность быстрого обмена сообщениями непосредственно через службу Gmail. Сервис использовал протокол eXtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP), благодаря чему со временем появились сторонние клиенты, способные функционировать в сети Talk. Позднее в мессенджере появилась поддержка аудио- и видеозвонков, а также групповые чаты.

Обслуживание Talk прекратилось в 2017 году, когда Google приняла решение развивать Hangouts, представленный широкой публике несколькими годами ранее. В 2020 году Hangouts Chat был переименован в Google Chat.

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