Преимущественно это региональные и местные вещатели, выходившие в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Это интересно: Хакеры атаковали телеканалы «Россия», НТВ и «Первый канал»

29 общенациональных телеканалов в цифровом эфире не вещают сейчас в Мариуполе, на оккупированной части Запорожской, Харьковской, Херсонской и Луганской областей, а также в Тростянце Сумской области.

В Чонгаре на админгранице с Крымом на цифровом канале компании «Телесети Украины» отсутствует вещание ICTV и Прямого. В региональном мультиплексе не транслируются филиалы «Cуспільного» Херсонской, Луганской, Донецкой, части Харьковской и Запорожской областей, а также в Тростянце Сумской области.

Более 50 региональных и местных вещателей прекратили эфир из-за боевых действий и временной оккупации. Также часть телеканалов перестала вещать из-за финансовых затруднений.

С начала полномасштабной войны десять каналов прекратили вещание на спутнике: «Центральный» из Полтавы, ТВ-1 из Одессы, канал телемагазинов Sonata TV, «Так TV», Первый деловой и Music box из Киева. Из-за боевых действий на востоке не смогли продолжить вещание Донбасс онлайн, Донбасс «Медиа группы Украина» и канал «Cуспільного» UA: Донбасс.

Также по информации Нацсовета, спутниковое вещание прекратил канал «Исландия» Владимира Петрова. Однако представители телеканала уточняют, что канал не прекращал выход на спутник, а только перешел на Amos в пакет государственного предприятия «Укркосмос» — так как для оплаты услуг на спутнике «Азерспейс-1» не было возможности приобрести валюту контракта.

Также из-за оккупации и боевых действий прекратили работу 44 провайдера.

Источник: Детектор медиа