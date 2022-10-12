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Два украинских телеканала стали доступны зрителям в Великобритании

НовостиТелевидение

Британская многоканальная платформа Channelbox, связанная с Freeview, добавила в свое предложение два украинских телеканала: Film UA Drama и Star Cinema.

Телеканалы FilmUA Drama и StarCinema теперь доступны бесплатно на цифровой эфирной платформе Freeview на территории Великобритании (канал 271), а также в мобильном приложении Channelbox по всему миру.

Телеканалы UA Drama и Star Cinema предлагают к просмотру сериалы, фильмы и развлекательные программы от ведущих украинских производителей контента.

Ранее в этом году Channelbox запустил на своей платформе информационный телеканал «Украина 24». Однако в июле телеканал прекратил свою работу, поскольку его владелец, один из ведущих бизнесменов страны Ринат Ахметов, решил закрыть свой бизнес-проект «Медиа Группа Украина». Это произошло после вступления в силу закона об ограничении влияния олигархов на украинскую общественную жизнь.

В настоящее время Channelbox предоставляет через платформу Freeviwe и собственные приложения доступ к более чем 60 бесплатным телеканалам. Проект предлагает монетизацию линейных каналов посредством вставки динамической рекламы на HbbTV и устройствах Freeview на основе MHEG.

«Мы поддерживаем Украину и ее граждан, поэтому с удовольствием добавляем на платформу два высококачественных развлекательных телеканала. Мы надеемся, что возможность просматривать каналы из дома доставит дополнительное удовольствие украинцам в Великобритании и за ее пределами», – сказала Таня Кронфли, руководитель отдела контента и развития бизнеса Channelbox.

«Запуск канала StarCinema через Channelbox на Freeview UK – это отличная возможность сделать так, чтобы украинцы, которые покинули страну из-за войны, почувствовали себя поближе к своему дому», – сказал генеральный продюсер телеканала Алексей Шульдешов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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