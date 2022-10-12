Британская многоканальная платформа Channelbox, связанная с Freeview, добавила в свое предложение два украинских телеканала: Film UA Drama и Star Cinema.

Телеканалы FilmUA Drama и StarCinema теперь доступны бесплатно на цифровой эфирной платформе Freeview на территории Великобритании (канал 271), а также в мобильном приложении Channelbox по всему миру.

Телеканалы UA Drama и Star Cinema предлагают к просмотру сериалы, фильмы и развлекательные программы от ведущих украинских производителей контента.

Ранее в этом году Channelbox запустил на своей платформе информационный телеканал «Украина 24». Однако в июле телеканал прекратил свою работу, поскольку его владелец, один из ведущих бизнесменов страны Ринат Ахметов, решил закрыть свой бизнес-проект «Медиа Группа Украина». Это произошло после вступления в силу закона об ограничении влияния олигархов на украинскую общественную жизнь.

В настоящее время Channelbox предоставляет через платформу Freeviwe и собственные приложения доступ к более чем 60 бесплатным телеканалам. Проект предлагает монетизацию линейных каналов посредством вставки динамической рекламы на HbbTV и устройствах Freeview на основе MHEG.

«Мы поддерживаем Украину и ее граждан, поэтому с удовольствием добавляем на платформу два высококачественных развлекательных телеканала. Мы надеемся, что возможность просматривать каналы из дома доставит дополнительное удовольствие украинцам в Великобритании и за ее пределами», – сказала Таня Кронфли, руководитель отдела контента и развития бизнеса Channelbox.