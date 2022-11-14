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Украинское радио и телевидение снова в Херсоне

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Жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов снова доступно украинское телевидение и радиовещание. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

«В Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения. Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона. Поэтому наши земляки на Херсонщине могут получать оперативную и правдивую информацию о ходе военных действий и ситуации в стране», – говорится на сайте Госспецсвязи.

Восстановить телевизионное вещание удалось благодаря мощным передатчикам, предоставленным польской компанией Emitel SA. Усилиями специалистов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области был установлен передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от существующей линии разграничения.

«Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонщины следует провести поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах оккупированной части Херсонской области.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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