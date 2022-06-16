Видеосервис YouTube добавил новую функцию, позволяющую авторам редактировать видео без его удаления.

На официальной странице поддержки Google сообщается, что теперь пользователи могут воспользоваться функцией «Исправление». Она поможет уточнить или отредактировать неверную информацию.

Ранее редактирование было недоступно — для исправления ошибки необходимо было удалять и перезаливать видео.

Уточнение об исправлении будет указано с таймкодом в описании к видео. Во время просмотра видеоролика зрители увидят сообщение о редактировании.

Ранее стало известно, что YouTube продолжит работать в России, чтобы предоставлять населению доступ к «независимым новостям».